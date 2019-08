Begduell: Mercedes CLS mot Porsche Panamera

Premium Två avlånga lyxkryssare från Stuttgart med två vitt skilda recept. Men en sak har de gemensamt: bägge är sedaner, fast ändå inte.

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

När Porsche lanserade Panamera i slutet av 2009 mottogs designen med en hel del skepsis. Motorpressen tenderade att öppna sina recensioner med "den ser faktiskt bättre ut i verkligheten än på bild", i ett försök att övertyga folk om att bilen inte alls såg lika konstig ut som de tyckte.

Snabbspolar vi bandet till när produktionen avslutades 2016 hann Porsche med att bygga hela 164 503 exemplar av första generationen Panamera. Någonting måste man alltså ha gjort rätt, med tanke på antalet sålda bilar. Häng med när vi jämför Panamera med en annan bil från samma stad: Mercedes CLS. Urfadern till alla fyrdörrarscoupéer, här i sin andra generation.

Bägge duellanterna mäter in på ungefär fem meter i längd och är designade för att frakta fyra personer snabbt och bekvämt, vare sig ditt val av bränsle är bensin eller diesel. Men ungefär där slutar likheterna. Där Mercan har en distinkt coupélinje är den faktiskt en sedan med ett helt vanligt bagageutrymme som inte rymmer mycket alls, något ägarna inte är helt imponerade av.

Porsches approach är något annorlunda då Panamera faktiskt är en halvkombi, som man försökt att få till en coupé/sedanliknande form på. Det puckelryggade resultatet skapade som nämnts en hel del debatt när bilen lanserades, men faktum är att designen faktiskt är det tredje vanligaste köpskälet enligt ägarna själva! Baksätet går dessutom att fälla, något som man i CLS fall faktiskt behöver köpa kombiversionen för att kunna göra.

Fast det där med kombi kan diskuteras då det är en så kallad shooting brake som kombinerar coupélinjer med en kombikaross. I vilket fall verkar ägarna vara mindre missnöjda över bagageutrymmet i CLS än ägarna av Panamera.

FELRAPPORTEN – förvånande!

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Bättre än snittbilen med ganska stor marginal när det kommer till Porsche Panamera. Förutom på elektronikfronten där Porschen strular något mer. Lustigt nog är läget ganska precis det omvända för Mercedes CLS. Elektronikstrul är inget Mercaägarna drabbats av i någon större utsträckning, men i övrigt presterar bilen något sämre än snittbilen för perioden.

Mercaägarna är inte heller nöjda med servicen och garantiåtagandet från Mercedes sida. Det sistnämnda är ingenting du som begagnatspekulant direkt behöver oroa dig över, men den bristfälliga servicen i form av tveksamt mottagande men framför allt långa ledtider är något som i allra högsta grad även kommer att drabba dig som köper begagnat. Där lägger Porsche istället ribban löjligt högt, något som reflekteras väldigt tydligt i ägarenkätsvaren.

När vi ändå är inne på verkstäder kan det vara värt att nämna att trots att bägge bilarna är fullsmetade med avancerad elektronik och mekanik, presterar de över snittet när det kommer till problemfrihet. Med det sagt finns det ändå några saker att tänka på, som du hittar under kontrollpunkterna på första sidan. I vanlig ordning, när det kommer till bilar i den här prisklassen, är en carfaxrapport dock att se som ett absolut minimum om du funderar på att köpa en bil som inte är svensksåld. Men inte heller då skadar det att veta lite mer om bilens historik.

När det gäller vilken variant du bör sikta in dig på är min rekommendation dieseln, i alla fall om du tittar på Panamera. Var bara beredd på att offra fyrhjulsdriften och PDK-lådan. I gengäld får du bättre ljuddämpning då Porsche adderat hela 38 kilo ljudisolering för att dieselmotorn inte ska göra sig påmind inne i kupén. Sedan har vi också det där med ekonomin, men mer om det i rutorna på förra uppslaget.

Tittar du på CLS är valet inte fullt lika enkelt, men en dieselmotor under huven är tveklöst vanligast bland våra kära läsare som fyllt i ägarenkäten. Fyrhjulsdrift går dessutom att få oavsett om du väljer diesel eller bensin.

Men i skuggan av Panamera är det faktiskt svårt att rekommendera någon att köpa en CLS. Ägarsvaren är överväldigande i Porschens favör, och trots att det skiljer en rejäl slant i inköpspris mellan bilar av samma årgång blir den totala milkostnaden knappt en krona högre i Porschen. Panamera blir således den solklara vinnaren av denna duell.

MODELLHISTORIK

Mercedes CLS (W218)

2011 Säljstart för andra generationen CLS. Med fyrhjulsdrift som tillval senare under året.

2012 CLS Shooting Brake lanseras och blir den dyraste serietillverkade kombin i världen.

2014 CLS får en facelift som kännetecknas av de nya Multibeam LED-strålkastarna. Dieselmotorerna har nu d som suffix istället för CDI som tidigare.

Porsche Panamera

2010 Säljstart för Panamera. Till en början erbjuds bensin-V8 i form av S, 4S och Turbo. Senare under året tillkommer instegsversionen med V6 kallad bara Panamera och Panamera 4 i fyrhjulsdrivet utförande.

2011 Panamerautbudet utökas med modellerna Hybrid, Diesel samt bensinvarianterna Turbo S och GTS.

2013 Faceliftdags inför modellår 2014. Dieseln får 50 hästar extra under huven och V8-motorn i S och 4S ersätts av en turboladdad V6 med 20 extra hästar under huven. Den manuella växellådan stryks också och samtliga bilar är nu försedda med automatlåda.

ÄGARNA OM SINA BILAR

Interiören i CLS är väldigt distinkt, mycket tack vare den "hylla" som bildas på mittkonsolen av den försänkta infotainmentskärmen. Du får avgöra om det är väldigt snyggt, eller lite för mycket Ford Focus.

CLS-ÄGARNA ÄLSKAR... CLS-ÄGARNA GILLAR INTE... "Fantastisk milslukare för den som inte har jättemycket att lasta."

"Underbar på långa körningar i högt tempo."

"Fantastisk komfort!"

"Snygg!"

"En underbar körmaskin." "Oljeläckage och bränslepumpshaveri."

"Luftfjädringen hängde sig i högsta läget."

"Sensorn till turbon strulade och växellådan gick in i neutralläge under färd. Krävde omstart av bilen."

"Dämpningen är för hård med AMG-paketet."

"NOX-sensorerna har behövt bytas några gånger."

Bakom ratten på en Panamera märks det att Porsche lagt en hel del krut på interiören. Det här var tveklöst den trevligaste interiör man kunde få i en Porsche vid lanseringstillfället.

PANAMERA-ÄGARNA ÄLSKAR... PANAMERA-ÄGARNA GILLAR INTE... "Enastående förarmiljö!"

"En glidarbil och sportbil i samma hylsa!"

"Körupplevelsen i hybridläget är sagolik."

"En fantastisk motor med respons och ljudkuliss som skänkt från ovan."

"Kan köras som gubbil, men med sportknapp och PASM nästan som en 911." "Den elektriska bakvingen kostade 35 000 kronor att laga!"

"Ljudnivån är lite för hög."

"Bränsleförbrukningen och däckljudet hade kunnat vara lägre."

"Det kan bildas is på vingen vintertid och det kan skada mekanismen om man försöker få ner den."

Innan Mercedes lanserade CLS år 2004 fanns det inga andra fyrdörrars coupéer att köpa. Nu formligen kryllar marknaden av dem i alla prisklasser.

Ägarnas köpskäl

MERCEDES CLS 2011–2018

Design Uppfinnarna av fyrdörrarscoupén!

Kvalitet Gnissel och gnek hittar du inte här.

Komfort Bekvämt som sig bör i en direktörsvagn.

PORSCHE PANAMERA 2010–2016

Körglädje Det är trots allt en Porsche!

Kvalitet Ihopskruvad som en tysk pansarvagn.

Design Udda går hem hos köparna.

Kolla detta före köp!

MERCEDES CLS (W218) 2011–2018

Service Säger sig självt på en bil av denna kaliber, men se till att servicedokumentationen är i ordning och att den utförts på auktoriserad verkstad.

Luftfjädring Tillvalsluftfjädringen har strulat för några ägare, se till att den fungerar korrekt på din tilltänkta bil då det annars blir väldigt dyrt att åtgärda.

PORSCHE PANAMERA 2010–2016

Elektronik Den vanligaste felkällan på en Panamera är elektroniken. Vare sig det rör sig om infotainmentsystemet eller den elektriska bakvingen, se till att allt fungerar som det ska.

Service Precis som på CLA är det viktigt att servicen skötts ordentligt och på auktoriserad verkstad, så att samtliga återkallelser har blivit åtgärdade på bilen.

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör

V8 ska det väl vara?

Lyxkryssare som dessa gör sig bäst med en stor bensin-V8 under huven. Så varför har vi då valt dieselmotor i bägge exempelbilarna?

I Mercedes fall är det den tveklöst vanligaste motortypen i vår begagnatdatabas, medan bensinmotorerna dominerar stort hos Porschen. Men anledningen är simpel – ekonomi! Jag pratar inte om att bensinmotorer är törstigare och soppan alltså dyrare, bränslekostnaden utgör bara en del av den totala milkostnaden. Bilar i det här segmentet sjunker däremot en hel del i värde med åren.

Men dieselmotorn gör att även genomsnitts-Svensson kan tänkas se någon form av ekonomisk gångbarhet flera år efter att den huvudsakligen tilltänkta kundkretsen tappat intresset. Detta innebär att värdeminskningen för en Panamera Diesel är ungefär hälften jämfört med en Panamera med bensin-V8. För en Panamera Turbo S motsvarar värdeminskningen alena hela dieselns totala milkostnad. Alltså närmare 48 kronor milen!

I Mercans fall är det inte fullt lika påtagligt, men räkna med ungefär 30 kronor milen i värdefall på en AMG-Merca, och någon krona lägre på en CLS 500. Därtill är försäkring och service markant dyrare. För den sortens pengar finns det betydligt mer intressanta begagnatköp att göra.