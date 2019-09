Chevrolet Corvette som begagnad – nya mot gamla generationen

Premium Stor V8, plastkaross och bladfjädrar. Jänkarna har ett lustigt recept på sportbilar. Men gör det Corvetten till ett strålande begagnatköp, eller ett dyrt misstag? Här är ägarnas svar.

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

There is no replacement for displacement brukar man säga på andra sidan pölen (i USA alltså). Men det är en sanning jänkarna själva inte längre lever efter, då motorer överladdas, krymper och i vissa fall till och med förvandlas till V6:or istället för den helamerikanska V8:an.

Nya Corvette C8 som nyss lanserats får förvisso behålla V8:an, men motorn har flyttats till bakom föraren och den manuella lådan förpassats till historieböckerna. Så häng med när vi jämför två Corvetter byggda efter det lite mer traditionella receptet.