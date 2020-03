Begduell: Jaguar S-Type mot Lexus IS – lagom vardagslyx

Premium Hur mycket premium kan man egentligen få för 100 000 kronor, och är större verkligen bättre i den här prisklassen?

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

Två väldigt olika bilar med väldigt snarlik prislapp och näst intill identisk effekt gör upp när vi jämför Jaguar S-type med den andra generationen av Lexus IS.

Är Jaggan lika strulig och dyr att underhålla som ryktena säger, och är den här generationen av Lexus IS samma evighetsmaskin som de tidigare modellerna i LS-serien gjort märket känt för?

Om du är på jakt efter en premiumbil i mellan­segmentet kan Jaguar S-type kännas som ett aningen förvirrat alternativ. Med nästan fem meter i längd är den allt annat än mellanklass sett till yttermåtten. Men DEW-plattformen som bilen delar med Lincoln och Ford var faktiskt tänkt som en sorts mellanting mellan D- och E-segmentet. Alltså en något större mellanklassbil!

Detta märks dessutom tydligt i ägarbetygen i TQ-ronden där baksätet och den lilla skuffen resulterar i ett riktigt bottenbetyg, särskilt i jämförelse med konkurrenter som samtida 5-serien och E-klass.

Något mer positivt är istället betyget för fjädringskomforten som ligger en bra bit över snittet i mellanklassen för tidsperioden. Men se till att undvika sportpaketutrustade bilar om du lockas av komforten, då den hårdare sänkta fjädringen och 18-tumsfälgarna inte bidrar med någonting positivt i den bemärkelsen. När vi ändå är inne på saker att undvika är det värt att notera att innan faceliften 2002 delade S-type väldigt mycket av interiören med tidigare nämnda Lincoln, det vill säga mycket plast och billiga material.

Men plattformsdelningen med Ford och Lincoln är faktiskt inte av ondo. Till skillnad mot tidigare Jaguarmodeller är S-type en förvånansvärt driftsäker bil. Något ägarbetyget för problemfrihet bekräftar! Att den udda designen dessutom gjort bilarna iskalla på begmarknaden gör att du får oerhört mycket för pengarna.

FELRAPPORTEN – FINA STAPLAR

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Lexus levererar som vanligt staplar som får vilken motståndare som helst att framstå som strulig. Motor- och rostproblem är näst intill obefintliga, och inte en enda av de 125 ägare som svarat i vår enkät har haft något problem med chassit på sin IS! Jaggan presterar emellertid inte fullt så fina siffror med elektronik- och rostproblem som huvudsaklig huvudvärk för ägarna. Men sett både till sitt rykte och snittbilen för perioden är staplarna inte alls speciellt höga.

Fast det där med driftsäkerhet är ändå lite relativt. För med Lexusmått mätt är i princip alla andra bilar struliga. 97 procents problemfrihet är siffror som ingen annan tillverkare skulle kunna prestera. Vilket gör att beganalysen vi gjorde i nummer 25/2007 står mer eller mindre oförändrad. Ägarna är fortfarande överlyckliga med problemfriheten och de enastående serviceverkstäderna, och de problem som några få ägare har är fortfarande oftast bagatellartade.

Tyvärr är också kritiken bilen fick vid lanseringen väldigt oförändrad. De två ensamma röda staplarna i Lexusens ägarbetyg är kortare än för någon konkurrent i mellanklassen. Eller för att citera en ägare som svarade på enkäten redan 2007. "Baksätet är rena skämtet och bagageutrymmet är litet."

Men det hindrar inte ägarna från att älska sina bilar, och nästan varenda en av de 125 som svarat på enkäten skulle göra om sitt köp. Vilket inte är speciellt konstigt då milkostnaden är förvånansvärt låg och servicepriserna rimliga. Det skiljer ynka 40 öre per mil i kostnad mellan en IS 250 från 2008 och en Skoda Octavia RS TDI från 2017. Förvisso är Skodan en modernare bil, men mängden premiumkomfort (i framsätet i alla fall) du får för pengarna i Lexusen är väldigt svårslagen.

Vilket inte helt osökt för mig in på vinnaren av duellen. Det blir solklar seger för Lexus IS som i den här generationen inte kan framstå som något annat än ett riktigt begagnat dunderklipp … Så länge du inte behöver använda baksätet frekvent vill säga.

MODELLHISTORIK

Jaguar S-Type

1999 Premiär för Jaguar S-type av den andra generationen. Bilen lånar en del designelement som de fyra runda framlyktorna av sin namne från 1963. Motoralternativen är en V6 på 236 hästar, samt en V8 på 276 hästar.

2002 Faceliftdags. Motorerna får ökad effekt och den kompressormatade S-type R lanseras med 395 vilda hästar under huven. Samtidigt tillkommer instegsmotorn V6 2,5.

2004 Facelift nummer två med bland annat försiktigt omarbetat grill. Dieselmotorn 2,7 D tillkommer.

Lexus IS

2006 Andra generationen Lexus IS har säljstart. Den nya bilen har en mer traditionellt lyx-betonad interiör än sin sportiga företrädare. Motoralternativen är bensinsexan IS 250 med 208 hästar och dieselfyran IS 220d med 177.

2008 Lexus IS-F lanseras och är med sin fem liter stora V8 en utmanare till BMW M3.

2009 IS får en försiktig facelift både interiört och exteriört. Men främst omarbetas väghållningen. En cabrioletversion med fällbart plåttak och tilläggsnamnet C lanseras.

ÄGARNA OM SINA BILAR

Gott om träpaneler i S-type. Men inte ens efter sista faceliften lämnar den några moderna vibbar. Fast den klassiska brittiska interiören har åldrats med mer värdighet än prislappen låter påskina.

S-TYPE-ÄGARNA ÄLSKAR... S-TYPE-ÄGARNA GILLAR INTE... "Underbar åkkomfort och en bil som väcker beundran från alla."

"Det enda jag ångrar är att jag inte köpte en tidigare."

"En riktig kvalitetsvagn som tyvärr inte uppmärksammas i skuggan av 'modebilar' som BMW, Mercedes och Audi." "Ont om serviceställen."

"Går ojämnt."

"Elektronikfel av alla de slag."

"Har bytt två handbromsmotorer på bilen."

"Dyra reservdelar som det dessutom står Motorcraft (Ford) på!"

"Slamrande framvagn visade sig vara trasiga kränghämmare och stabilisatorstag."

Till den här generationen av IS fokuserade Lexus på en för märket mer traditionsenligt lyxig känsla, istället för sportighet och galna mätartavlor som i föregångaren.

IS-ÄGARNA ÄLSKAR... IS-ÄGARNA GILLAR INTE... "Lexus är i en klass för sig i kvalitet samt service."

"En riktigt plånboksvänlig bil!"

"Efter 46 års bilkörning och ett 20-tal bilar av olika fabrikat är det här den första felfria bilen jag ägt."

"Den bästa bil jag haft, inte ett enda fel på snart tio år!"

"Detta är min tredje IS 250 och jag har njutit av varenda en av snart 50 000 mil!"

"Det är kul att ha en bil som det inte vimlar av i trafiken."

"En helt fantastisk service efter köpet!"

"Service i världsklass!" "Bakbromsarna rostar väldigt fort."

"Lite väl trång inuti."

"Bromsoket bak kärvade fast efter 15 000 mil."

"Interiören gnisslar och skramlar."

"De elektriska ytterbackspeglarna strular."

"Frambromsarna slits väldigt fort och dammar oerhört!"

Jaguar S-type R med sin vinande kompressormatade V8 på 4,2 liter och 395 hästkrafter är en förvånansvärt kompetent BMW M5-utmanare som du kan få för småpengar idag. Förutsatt att du kan hitta en till salu vill säga!

Ägarnas köpskäl

Jaguar S-type 2000–2008

Komfort Bekväm som en läderfåtölj på hjul.

Varumärke En majestätisk kisse i fronten!

Design Klassisk designtolkning.

Lexus IS (XE20) 2006–2013

Kvalitet Evighetsmaskiner som håller!

Komfort Bekvämare än den ser ut.

Design Skarpa och sportiga linjer från Japan.

Kolla detta före köp!

Jaguar S-Type 2000–2008

Dieselmotor Dieseln har visat sig vara en tämligen skottsäker motor. Men turboaggregatet har en tendens att bli väldigt varmt och förstöra packningar. I bästa fall resulterar det i hög oljeförbrukning, i värsta fall i en rusande motor som stannar först när kolvarna parat sig med blocket. Se till att all service på bilen är gjord för att undvika detta.

Fjädring Fjädringskomponenter och hjullager verkar något underdimensionerade för den påtagligt tunga bilen. Klonkande fjädring och missljudande hjullager är inte ovanligt att hitta.

Handbroms På modeller med den elektroniska handbromsen är det rätt vanligt att den kärvar.

Lexus IS (XE20) 2006–2013

Interiör En skramlig interiör, eller snarare instrumentbräda orsakas av clips som håller den på plats. Hela instrumentpanelen måste plockas ur bilen för åtgärd. Se till att ditt exemplar inte rasslar, eller lär dig leva med det då det är allt annat än gratis att åtgärda.

Skrapande Ett skrapande ljud vid kallstart på tidiga årsmodeller beror på kamaxeldrev som behöver ersättas. Problemet bör ha uppstått tidigt i bilens liv och stöter du på en med de symptomen idag är det nog bäst att titta vidare, då problemet lär ha varit där ett längre tag.

Bromsar Undersök skicket på de bakre bromsskivorna då de har en tendens att rosta tämligen fort.

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör.

ÅRHUNDRADETS PRESTANDAKLIPP!

Lexus IS-F nådde inte riktigt upp till BMW M3 varken i prestandatester eller försäljningssiffror. Idag är bilen förmodligen det vettigare begagnatvalet då priserna är snarlika, men Lexusens driftsäkerhet är något BMW-ägare bara kan drömma om.

Men det är inte IS-F som är århundradets prestandaklipp. Utan där får vi istället vända blickarna mot Jaguars BMW M5-utmanare: S-type R. Med sin kompressormatade V8 på 395 hästar är den snabb även med dagens mått mätt. 0–100 avverkas på 5,6 sekunder i ett friskt exemplar.

Det låter kanske inte hårresande i jämförelse med dagens Teslor, men priserna börjar så lågt som vid 5 000 euro i utlandet. Det vill säga ungefär en fjärdedel av priset för en jämngammal BMW M5!

Kruxet är att hitta en. I skrivande stund finns inte ett enda exemplar till salu i Sverige, och vill du ha en med ratten på rätt sida är inte utbudet direkt överväldigande ute i Europa heller. Ägare verkar helt enkelt behålla sina bilar nu när modellen blivit iskall på begmarknaden.

Marknadsläget för dig som köpare kommer dock inte bli mycket bättre än så här, så passa på att slå till på en innan folk inser förträffligheten i de här framtida moderna klassikerna!