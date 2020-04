Begduell: Mazda 6 mot Peugeot 508 SW

Premium Mellanklassen är fylld till brädden av tyskar som A4, 3-serien och Passat. Är det kanske därför du bör titta på ett lite mer udda alternativ?

Mazda 6 och Peugeot 508 SW - två lite mer udda alternativ i mellanklassen.

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

Exotiska alternativ kanske är att ta i lite grann. Men hur många Mazda 6:or hinner du uppfatta på vägarna mellan alla Passater och A4:or? Även Peugeot 508 är något av en doldis på marknaden. Den må vara vanligare än japanen, men den är inte på långa vägar lika vanlig som exempelvis en BMW 3-serie.

Drygt 9 000 exemplar av 508 har Peugeot registrerat in i Sverige. Nästan samtliga med diesel under huven och hela 80 procent i kombiutförandet SW! Den något ovanligare Mazda 6 i tredje generation har sålts i blott 5 000 ex!

Men innebär sällsyntheten att bilarna är objektivt sämre än sina vanligare konkurrenter? Eller är det bara ett resultat av svag marknadsföring? Och framför allt, vilken av dessa två uddafåglar är det bättre begagnatköpet?