Begagnatmatchen: Så står sig Volvo XC60 mot konkurrenterna

Premium XC60 generation två är sober både på in- och utsidan, och en tuff konkurrent i kompaktsuvklassen. Vi jämför vanliga XC60 med laddhybriden T8 Twin Engine, och resten av premiumligan.

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna betyg på bilarna.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

XC60 är något av en klassiker på den svenska bilmarknaden. Den första generationen hade premiär redan våren 2008, och modellen sålde faktiskt bara bättre och bättre ända till generation två hade premiär hela nio år senare.

Vi fokuserar på den andra, nuvarande, generationen i denna begagnatmatch, och förutom att jämföra XC60 med de tyska premiumkonkurrenterna Audi Q5, BMW X3 och Mercedes GLC, har vi även brutit loss och detaljstuderat laddhybriden XC60 T8 Twin Engine.

Utöver att modellen går en handfull mil på el är den otroligt rask tack vare 408 hästar och 640 Nm. Lägg till detta att XC60 generellt sett är en väldigt ombonad och faktiskt rätt lyxig vagn, är det inte så konstigt att T8:an är en drömbil för många människor.

Just det här med lyxkänslan kommer mycket av att XC60 delar plattform med de större 90-modellerna, och att även formspråket hämtats därifrån. Det är fokus på fina material, ljusa trä- och läderkvaliteter och modern, avskalad design. En mini-XC90, om man så vill. Till skillnad från lillebror XC40, som upplevs som klart mindre påkostad vid en jämförelse.

Vad tycker ägarna då? Det är ömsom ris, ömsom ros när vi tittar i vår begagnatdatabas. På plussidan ska nämnas att XC60 har färre garantiärenden än snittbilen för perioden – det kan ingen av konkurrenterna skryta med, och inte heller toppmodellen T8 Twin Engine. Ändå är andelen ägare som tycker att de har gjort ett bra köp relativt liten, eller åtminstone under snittet.

Anledningarna till detta kan ju vara lika många som antalet ägare, men de som svarat på vår begenkät är ganska eniga om vilka bilens svagheter är.

Dels har infotainmentsystemet strulat för många av dem, och dessutom är XC60 befattad med något som närmast kan liknas vid ett typfel. Gummilisterna i bakdörrarna är inte helt täta vilket betyder att damm och i vissa fall även grus letar sig in i baksätet. Några ägare har fått bakdörrarna justerade och listerna utbytta – men problemet har kvarstått i många fall.

Ett annat vanligt bekymmer med XC60 verkar vara bakluckan, där hydrauliken/elektroniken (beroende på utrustningsnivå) fallerar, med irritation som följd.

FELRAPPORTEN & GARANTIÄRENDEN

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Som brukligt när det gäller nyare bilmodeller är det elektroniken som strular mest. Volvo XC60 är inget undantag, och problemen verkar drabba laddhyriden T8 Twin Engine ännu lite värre. Paradoxalt nog verkar motorn mindre problemdrabbad på T8:an, trots den mer avancerade drivlinan. Notera att Audi Q5 har noll procent fel på sina motorer, och att växellådorna i BMW X3 förefaller vara skottsäkra.

Dessa saker rör både de "vanliga" versionerna av XC60, och toppmodellen T8 Twin Engine. Men vad skiljer dem åt?

T8-ägarna är lite mer nöjda med bränsleförbrukningen, vilket borde betyda att de faktiskt kör en del på el. Å andra sidan är totalekonomin lite sämre på T8:orna, så ägarna kanske inte kör tillräckligt mycket på el, trots allt. Åtminstone inte så mycket att det kompenserar det högre inköpspriset. Ljudnivån är lite lägre i T8-kupén, och återigen kan det kopplas till att bensinmotorn får vila under färd.

Tittar du närmare på omdömena här intill ser du att skillnaderna mellan XC60 och XC60 T8 är relativt små, förutom längst ned. Bra köp, där faller T8:an igenom ordentligt. Vilket leder oss in på frågan om vilken av dessa fem bilar som är det bästa köpet.

Som synes ligger även resterande XC60-modeller under snittet på just det punkten, medan de tre tyska konkurrenterna alla ligger över. Och det är inte bara i den ronden som XC60 halkar efter. Den tyska trion är bara sämre än medelbilen i 2–3 ronder medan vårt svenska hopp ligger under medel i 7–8.

Det finns därför anledning att tro att det bästa köpet i detta segment inte är en Volvo XC60, trots allt. Det är framför allt BMW X3 och Mercedes GLC som har de nöjdaste ägarna. BMW:n är mest problemfri, Mercan skönast att åka i, bäst ihopskruvad och framför allt tycker 94 procent av ägarna att de har gjort ett bra köp. Det är väldigt fina vitsord.

Men frågan är om någon av konkurrenterna kommer i närheten av den fräscha känsla som XC60 besitter? Det verkar inte så, samtliga konkurrenter har sämre betyg för förarmiljön när ägarna sagt sitt. Och känslan bakom ratten är allt annat än oviktig vid valet av bil.

MODELLHISTORIK

Volvo XC60 2018–2021

2017 Premiär för den andra generationen XC60på Genèvesalongen i mars. Modellen bygger på samma SPA-arkitektur som S/V90 och XC90, och motorerna är uteslutande fyrcylindriga.

2020 B4/B5-modellerna gör sitt intåg, med antingen diesel- eller bensinmotorer under huven.

2021 Facelift i mars, med bland annat Androidbaserat infotainmentsystem.

XC60-ägarna älskar...

"Praktisk familjebil."

"Kombinationen av komfort, körkänsla, design och utrymmen."

"Hög kvalitetskänsla med genomarbetade detaljer."

"Mycket trevlig bil att köra."

XC60-ägarna gillar inte...

"Volvos knapplösa Sensussystem är ett skämt."

"Fick felmeddelande för bromsarna, löstes med mjukvaruuppdatering."

"Öppningen av bagageluckan har krånglat."

"Bakdörrarna är inte täta, det kommer in grus och damm i baksätet."

ÄGARNAS BETYG

Läs tabellen så här: Betygssiffrorna är genomsnittet av ägarnas betyg för repektive modell och årgångsintervall. Värdena längst till vänster är genomsnittet för alla ägartestade bilar på automotorsport.se i det aktuella årgångsintervallet. Totalbetyg är genomsnittet av samtliga delbetyg.

JOHN ARGELANDER:

"Det är svårt att hålla sig neutral. Vi är ju svenskar"

Jag vet att XC60-ägarna har mycket problem med främst infotainmentsystemet i sina bilar. Krånglet är väldokumenterat på alla modeller som begåvats med Sensus. Men grejen är att när den där jäkla skärmen funkar som den ska så vet jag inte om det finns en mysigare bil att vistas i än en Volvo XC60.

Okej, XC90 är också kanon, men XC60 är så mycket tajtare och finare att köra. Och känslan interiört är både lyxig och hemtrevlig på samma gång. Jag vet inte hur designteamet har gjort, men de har sannerligen lyckats. Ta bara den lilla svenska flaggan (bilden ovan) som pryder dekorlisten på instrumentpanelen. En otroligt finkänslig detalj som gör det svårt att, som biltestare, hålla sig neutral inför bilen.

Som tur är har XC60 många goda kvaliteter objektivt sett också. Och även om det finns bättre bilar i segmentet kommer jag alltid dra en lans för XC60. För känslans skull.

