...men du kanske inte ska köpa

Volvo har lanserat ett alternativ till det konventionella bilägandet. Care by Volvo är Volvos svar på privatleasingtrenden. Här ingår försäkring med trygghetspaket, fri service och assistans, klimatpaket och mycket mer. Alla testets motoralternativ finns tillgängliga genom programmet till olika pris, beroende på utrustning.

För 5 099 kronor i månaden får du instegsmodellen T3 Bas Edition plus klimatpaketet, Volvo On Call, bildelning och en del annat smått och gott. Ett steg längre upp på stegen hittar vi D4 Momentum som kostar från 5 986 kronor i månaden. Ett kap jämfört med T5 R-design som kostar hela 7 399 kronor i månaden – den skulle vi undvika att välja i Care By Volvo-programmet.

Priserna avser en löptid över 36 månader med en årlig körsträcka på 1 500 mil.