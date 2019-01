Räckviddstest: Så långt kommer Kia e-Niro i svenskt vinterklimat

Premium Kia e-Niro lockar med lång officiell räckviddssiffra och hyfsat låg prislapp – i alla fall i förhållande till räckvidden. Men hur långt kommer egentligen den hajpade elsuven i verklig trafik? Vi testar.

Vår målsättning har varit att ta reda på hur långt nya Kia e-Niro kommer vid verklig körning, alltså inte att försöka köra så långt som mänskligt möjligt på en laddning. Vi genomförde räckviddstestet på en runda i Sörmland som innehåller en blandning av stadskörning, landsväg, motorväg och även ett kortare avsnitt med aktiv körning som vi använder som underlag till körglädjebetygen.

Start och mål var redaktionens garage i Solna. Vi körde utan farthållare enligt skyltad hastighet och majoriteten av teststräckan bestod av landsväg med 70- eller 90-begränsning. Vintervädret bjöd på uppehåll och från +2 till -1 grader i luften. Vägarna var dock blöta och bitvis även med snöslask. Klimatanläggningen var inställd på 20,5 grader och automatisk reglering.

Vi körde på stora vägar tills vi nästan var nere på noll procent på batteriet. Därefter körde vi sista sträckan i området kring vår redaktion, allt för att lätt kunna rulla ner till en laddkontakt i vårt garage. Avsikten var att köra bilen tills färddatorn visade 0 kilometer räckvidd.

Resultat

37 mil är ett bra resultat, men vi tror att vi hade kunnat komma upp i 40 mil under mer gynnsamma förhållanden med varmare väderlek och torra vägar.

339 KM: 10 PROCENT BATTERI

Trippmätare: 339

kWh/100 km: 17,3

Batteri: 10 % kvar

Räckvidd: 37 km

347 KM: LÅG BATTERINIVÅ!

Trippmätare: 347

kWh/100 km: 17,2

Batteri: 8 % kvar

Räckvidd: 30 km

Första varningsmeddelandet dyker upp

356 KM: 5 PROCENT BATTERI

Trippmätare: 356

kWh/100 km: 17,2

Batteri: 5 % kvar

Räckvidd: 17 km

358 KM: BEGRÄNSAD EFFEKT!

Trippmätare: 358

kWh/100 km: 17,2

Batteri: 4 % kvar

Räckvidd: 15 km

Andra varningsmeddelandet. Gasresponsen är något slöare men bilen är fortfarande fullt körbar.

365 KM: BATTERIET MÅSTE LADDAS NU!

Trippmätare: 365

kWh/100 km: 17,2

Batteri: 3 % kvar

Räckvidd: 10 km

Ett ganska aggressivt varningsmeddelande plingar till. Effekten sjunker nu dramatiskt. Det är svårt att hålla 80 km/h på leden. Värmesystemet slutar fungera.

372 KM: SLUT! 0 KM RÄCKVIDD

Trippmätare: 372

kWh/100 km: 17,0

Batteri: 0 % kvar

Räckvidd: 0 km

Varningsmeddelande som berättar om "begränsad effekt". Gaspedalen är nu ännu mjukare. Bilen slutar att ange räckvidd, nu står bara streck ("–") i instrumentklustret.

FÖRBRUKNING OMRÄKNAT TILL BENSIN

För att åskådliggöra hur stor energiförbrukningen är för de tre bilarna har vi räknat om elbilens kWh till bensin. Det visar sig att elbilen är ganska törstig vid start – på grund av uppvärming. Viktigt att notera är att laddhybridens elförbrukning inte ingår i dessa siffror.

Hur mycket energi drar bilarna och hur mycket kostar det?

ELBILSFÖRBRUKNING I E-NIRO

Snittförbrukningen av el varierar mellan 16,0 och 18,9 kWh och kurvan ser väldigt dramatisk ut men det handlar om 15 procents ökning – som kommer under den delen av körningen som är mer inspirerad.

FÖRBRUKNING OMRÄKNAT TILL LITER BENSIN

Hybrid 4,4 l/100 km = 13,2 liter bensin

Laddhybrid 4,2 l/100 km = 12,7 liter bensin

Elbil 3,4 l/100 km = 10,2 liter bensin

Förklaring: Laddhybriden hade vid start elektricitet motsvarande närmare en liter bensin. Till färddatorförbrukningen på 3,9 l/100 km har vi därför lagt till 0,3 l/100 km. Det visar sig alltså att det i stort sett är dött lopp när det gäller energiförbrukning mellan hybrid och laddhybrid. Elbilen är cirka 20 procent energieffektivare.

MILKOSTNAD EFTER 30 MIL

Hybrid 6,60:–

Laddhybrid 5,85 + 0,50 = 6,40:–

Elbil 2,80:–

Förklaring: Vi har räknat på en bensinkostnad på 15 kronor litern och en elkostnad på 1,60 kronor per kWh. För laddhybriden är elkostnaden under de 30 milen enbart femtio öre per mil.

ENERGIKOSTNAD PÅ 2 000 MIL

Hybrid 13 200:–

Laddhybrid 11 000:–

Elbil 5 600:–

Förklaring: Uträkningen utgår från att man laddar laddhybriden väldigt sällan, endast en gång på 30 mil.

ENERGIKOSTNAD EFTER 10 MIL

Hybrid 66:–

Laddhybrid 40,50 + 12,80 = 53,30

Elbil 26,80

Förklaring: Laddhybriden har en bensinförbrukning på 2,7 l/100 km efter 10 mil, vilket ger drygt 40 kronor, till detta lägger vi energimängden i batteriet på knappt åtta kWh som kostar 12,80 kronor.

ENERGIKOSTNAD EFTER FYRA MIL

Hybrid 27,60

Laddhybrid 8,40 + 10,25 = 18,65

Elbil 10,50

Förklaring: Genomsnittssvensken kör cirka fyra mil om dagen och kan man ladda laddhybriden en gång per dag hamnar energikostnaden på 18,65 på fyra mil, vilket betyder att laddhybridsbilisten sparar nästan tio kronor om dagen, på vinterhalvåret. Under sommarmånaderna sparar man mer eftersom förbränningsmotorn inte behövs för uppvärmning. På sommaren lär laddhybriden och elbilen ha i princip samma driftkostnad, som ligger på cirka 8-9 kronor – för fyra mil!