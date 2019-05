AUDI: Bra höjd och längd på sittdynan. Rymligt för fötterna under framstolarna, vilket gör att man kan sträcka ut. Vinklingsbar rygg är ett plus. LEXUS: 182 cm testförare sitter med knäna inborrade i stolen framför. Utrymmet under stolen är också kraftigt begränsat. Trångt insteg för fötterna.