Test: Mercedes-AMG GT C mot Porsche 911 Carrera S – så lika men ändå olika

Premium Bakhjulsdrivna, med ett grundpris gott och väl norr om miljonen och just i det här fallet lackerade i silver. Där slutar likheterna dessa ljuvliga sportbilsdrömmar emellan. Argelander och Dyredand brevväxlar sig fram till vilken som är en rättmätig vinnare.

Bilarna i duellen:

MERCEDES-AMG GT C, bakhjulsdrift, 557 hk, 1 530 000 kronor

PORSCHE 911 CARRERA S, bakhjulsdrift, 450 hk, 1 155 000 kronor

911 är tillbaka. Åttonde generationen av bilvärldens kanske mest kända profil är sitt arv trogen, om än i skala 4/1 mot originalet. Initialt som S-version med bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift (4S). Instegsversionen, Carrera, bara så utan S, ansluter snart och då med 400 hästar ur den 3,0 liter stora och turboförsedda boxermotorn. Det är alltså inte längre någon kubikskillnad mellan Carrera och Carrera S.

Dubbelkopplingslåda, nu med åtta växlar, är enda alternativet för dagen. När icke-S ansluter kommer en sjuväxlad manuell låda att bli tillgänglig.

Visst ja, 911 generation 992 finns även som cabriolet. Men den får vänta. Vårvädret håller ett hårt grepp om Svea rike när vi skriver 2019 i kalendern.

Över till silverpilen. Den titeln kan endast bäras av en Mercedes, detta sedan märkets dominans inom GP-racing mellan åren 1934 och 1939. En överlägsenhet som verkar ha etsatt sig fast i Mercedes-Benz stjärna, om vi ska göra en koppling till årets F1-säsong.

Den breda och vingförsedda bil vi ser här kommer från underdivisionen Mercedes-AMG, om vi ska vara petiga. Detta är deras andra egenutvecklade bil (SLS AMG var den första) i ett modellprogram i övrigt byggt på uppstressade Mercedes-modeller.

Testbilen har inte som 911 ett S i efternamnet, men däremot ett C. Det råder sedan lanseringen 2016 viss förvirring kring detta då majoriteten i sportbilsvärlden tror att GT C är den taklösa roadsterversionen. Men icke. Familjen består av GT (476 hk), GT S (522 hk), GT C (557 hk) och GT R/GT R Pro (585 hk). Mercedes-AMG håller alltså på att bygga upp sitt egna 911-träd, ett helt gäng av bilar som vid ett första ögonkast liknar varandra men vid en närmare studie visar sig vara vitt skilda karaktärer.

En rolig detalj: GT C har en grill med stående kromribbor. Den kallas för Panamericanagrillen och ska föra tankarna till frontdesignen på framgångsvagnarna Mercedes-Benz 300 SL (W194) som tog en dubbelseger i landsvägsloppet Carrera Panamericana 1952.

Året efter vann Porsche småbilsklassen med 550 Spyder och firade detta med introduktionen av Carrera-motorn 1955. Vilket sammanträffande!