Test: Alpine A110 kör över konkurrenterna – trots att den hamnar sist

Premium Glöm bagageliter och knäutrymme i baksätet. Vi kör ett fullödigt test men söker ändå mest körglädje per krona – och flest leenden per kilometer.

Bilarna i testet:

Alpine A110. 252 hk, 580 000 kr

BMW M2 Competition. 410 hk, 629 000 kr

Porsche 718 Cayman T. 300 hk, 650 000 kr

Toyota GR Supra. 340 hk, 680 900 kr

Vill du ha ett gult, blått eller vitt piller? Låt dig dock inte lockas av färgen allena, medikamenterna har olika funktioner – tillika varierande biverkningar. När sportbil för säsongen 2020 ska gallras fram blir det tämligen snabbt tydligt att de trots konceptmässiga likheter har totalt olika personligheter.

Vi börjar med den blå tabletten, Alpine A110, som kommer från läkemedelsjätten Renault. Bilen byggs i Dieppe, Frankrike, på samma anläggning som märkets grundare Jean Rédélé (jo, alla accenter ska vara där) lät uppföra 1969.

Kort historik: 1955 grundas Alpine och lanserar A106. 1962 lanseras A110. 1971 vinner man Monte Carlo-rallyt med Ove Andersson bakom ratten i

en A110. 1973 köper Renault upp Alpine. Fler modeller och motorsportsegrar följer. 1995 avslutas tillverkningen.

Beslutet att väcka nytt liv i Alpine annonserades redan 2012. Koncpetbilar följde och nya A110 började säljas i Europa under 2017, alltså 55 år efter originalet. Ska tidslinjen följas kommer nya A310 V6 att lanseras under 2031 ...

Över till BMW M2 Competition. Äntligen rätt motor i den minsta M-modellen, nämligen S55 som är samma maskin som satt/sitter i M3/M4 (M3 är nedlagd). I M2 är effekten sänkt till 410 hästkrafter medan storebror levererar 450. Det ska dock visa sig att 410 dubbelturboladdade kusar är högst tillräckligt i denna kompakta coupé med kort hjulbas.

Skulle du föredra en rak sexcylindrig BMW-motor med endast ett turboaggregat kan du vända blicken mot Japan och Toyota GR Supra. Javisst, Supra som fick legendstatus bland annat tack vare filmen The Fast and The Furious men slutade tillverkas 2002 är äntligen tillbaka. Den är med rak sexcylindrig motor sin föregångare trogen. Skillnaden den här gången är ett nära samarbete med BMW, varför nya Supra har mycket gemensamt med Z4.

Sist men inte minst (det är A110) är Porschepillret i kulören Racing Yellow. Modellen heter 718 Cayman T där den för 718-familjen nya bokstaven ska utläsas Touring. Det var 2018 som Porsche mot alla odds lyckades hitta en lucka i 911-programmet och introducerade Carrera T, som en senkommen uppföljare till 911T från 1968.

Konceptet ska försöka innebära låg utrustningsnivå men hög körglädje. Utgångspunkten är seriens svagaste motor parat med vasst chassi. I fallet 911 gick man långt och kastade ut baksätet samt en del ljudisolering och använde de tunnare rutorna från GT/RS-modellerna.

Ordvalet första i stycket ovan används eftersom tillvalslistan är på tok för lång för T-bilar. På grund av hårdare utsläppskrav har Porsche också haft svårt att banta Cayman T, men mer om det på bilens uppslag.

Dags att krypa ner i sportstolarna, välja ett lämpligt körprogram och njuta loss. Fotograferingen sker på Gröndals Motorstadion utanför Eskilstuna och där blir ganska snabbt en av bilarna den tydligast lysande stjärnan. Ska samma bil ta hem flest poäng när våra sedvanliga testmoment har genomförst?