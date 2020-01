Teståret 2019 blev omvälvande – vi sorterar ut årets guldkorn

2019 såg den mest elektrifierade testflottan hittills i ams historia. Hela en tredjedel av bilarna gick att ladda! Men majoriteten hade alltså fortfarande fossilt bränsle i tanken. Låt oss summera årets alla tester och se vilka guldkornen är.

Det har varit ett omvälvande testår. Redan i nummer 1 fick den helt bensindrivna Volvo XC40 T3 fajtas mot något som äldre Volvo sluppit att möta – en ren elbil. Den hette Kia e-Niro och för bensinaren blev det förlust. Den effektiva elbilen var förstås oslagbar i miljöronden, men fördelarna var fler än så.

Ta bara en sådan sak som växellådor. I åratal har vi bedömt kopplingars ingrepp och med vilken känsla den manuella växelspaken hittar sina fem, sex eller sju (911) lägen. Alternativt, och det allt oftare, hur de automatiska växellådorna är programmerade och jobbar med sina upp till tio växlar.

Så kommer det en biltyp som gör växellådan överflödig och skapar 100 procent smidighet! Tala om att sopa banan i en rond.

Samma sak med gasresponsen som lämnar både en sugmotorbil och en turbobil långt bakom sig. Men efter detta testår med knappt tiotalet olika elbilar kan vi konstatera att gasresponsen ingalunda är identisk elbilar emellan heller.

Alla elbilar och laddhybrider har tvingat oss att uppgradera testgaraget också. Som ni kunde läsa i nummer 25/2019 har vi fått installera laddboxar för både enfas och trefas.

Men oavsett bränsle har vi som alltid mätt, kört, räknat och jämfört. Så här gick det och så här upplevde vi på redaktionen och webbredaktionen år 2019.

Skoda Scala 1,5 TSI 150

Nya Skoda Scala överraskade oss. Att självaste VW Golf skulle petas ner från tronen var en överraskning i sig, det var nämligen väldigt länge sedan sist. Att det därtill skulle ske med den på papperet "enklare" kusinen Scala trodde få. Men Scala visade vara sig en förträffligt rymlig, bekväm och ekonomisk Golfklassare med högst totalpoäng 2019.

Volvo V60 T8 Twin Engine AWD

Här hittade vi 2018 samma version i V90-familjen och nu gör lillebror V60 om bedriften. Volvo har hittat en bra balans i sin lagom sportiga men samtidigt bekväma, snygga och för tjänstebilisten smarta tjänstebil. (Scala vinner över V60 i både IQ och TQ medan V60 bara har fler poäng än Scala i EQ. Därav blir V60 2:a.)

Audi Q3 35 tfsi

Nya Q3 är en komplett kompaktsuv med ytterst få svagheter, därför är det inte svårt att förstå varför den tvålade till konkurrenterna.

Kia e-Soul

Imponerande e-Niro är bara en halv poäng bakom e-Soul. Båda är rymliga, bekväma men Soul känns modernare utan att vara dyrare.

* Dessa bilar testades med något andra förutsättningar (i Spanien) och kan därför – sina höga poäng till trots – inte vara med och kriga om medaljerna på föregående uppslag. Dock: All ära till segrarna Hyundai Santa Fe respektive Peugeot 5008 SUV i detta åttabils suvtest.

ÅRETS ELBIL: Kia e-Soul

Slog både hybriden och alla bensinarna utom Skoda Scala i nummer 17. Supersmidig och stark drivlina, rymlig, bra räckvidd.

ÅRETS LADDHYBRID: Volvo V60 T8 Twin Engine AWD

Går inte längre på el än föregångaren, men det duger och V60 är en förträffligt bekväm, vardagssmidig och snygg grundplåt.

ÅRETS ROLIGASTE

1. Alpine A110

Lilla, lätta A110 tog oss med storm! Både styrning, chassi och motor fick en fet femma. De lyckades inte ens bilarna längre ner med.

2. Porsche 911 Carrera S

Nio-elvan i version 992 är ett teknikspäckat precisionsinstrument som imponerar mer ju fortare det går. Bättre? Ja! Roligare? Hm...

3. Mercedes-AMG GT C

Inte lika inställsam och effektiv som 992. Tvärtom lite bråkig och obekväm. Men! Charmerande med sin mulliga V8 och riktigt kul!

5 FRÅGOR TILL REDAKTIONEN

ALRIK SÖDERLIND, chefredaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Tesla Cybertruck är givetvis bilvärldens största skräll under 2019. Ingen annan tillverkare än Tesla skulle våga släppa en sådan design och dessutom långt ifrån få med sig de flesta. En "neandertaldesign" direkt riktad till de som älskar det råa, enkla, osofistikerade – de som brukar gilla V8-pickuper. Extremt smart. Ford F150 ser numera ut som en mesig töntbil. Pris och räckvidd – för Cybertruck – är också sensationellt bra. Men ska vi tala teståret på ams blir det Tesla Model 3 som ger det största bestående vill ha-minnet. Härlig att köra och ultramodern på många punkter, men dålig på andra.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Nya Nissan Leaf imponerar tyvärr inte så mycket som man förväntar sig att en av världens största elbilssuccéer ska göra.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Intervjun med Daniel Helldén – som är på väg in i tidningen. Allt han gör utgår från att trafiken i Stockholm ska sänka sina koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030. Det är inte ett så kallat "hat" mot bilar som driver utan ett klimatmål. Om det sedan är rätt eller fel kan man ha olika synpunkter om. Men går vi över till elbilar behöver inte bilismen straffas – vi kan fortsätta att köra som i dag. Enligt Daniel. Moderaterna i Stockholm ställer sig för övrigt helt bakom Helldéns politik. Bara så att alla vet.

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Jag längtar verkligen efter VW ID.3 och Polestar 2! Dessa två har möjlighet att straffa Tesla Model 3 från plats nummer ett på min ranking som världens bästa elbil "för folket". Det blir proppen ur på elbilsfronten nästa år, i januari kör vi Porsche Taycan och sedan …

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Ja inte blir det en laddhybrid – finns dessa då? Och den drivs inte heller med dieselolja. År 2030 har vi sett ännu en generation av exempelvis Volvo V60 komma och försvinna. Vi är alltså två generationer framåt. Jag tror att den kan ta hem titeln, mycket lättare, smidigare och skojigare att köra om man så vill. Eller att åka i, slå igång hologramfilmen, svärta rutorna och låta sig färdas.

JOHN ARGELANDER, redaktionschef

1) Mest positiva överraskning 2019?

I testsammanhang är det Renault Zoe, vars facelift måste vara en av de mest effektiva någonsin. Bilen gick från att vara bland de sämsta i sin klass, till att bli en av de bättre – och dessutom en bil man faktiskt vill ha. Tänk vad en uppdatering kan göra!

Annars är det svårt att bortse från Tesla, som både lanserade en otroligt lyckad mellanklassare med Model 3 – och välte internet med Cybertruck. Jag är förvisso en av de få som kanske inte tror att produktionsbilen (för det kommer väl en sådan?) blir riktigt lika cool som bilen som Tesla visat upp. Men jag hoppas att jag har fel!

De som är ansvariga för designen på pickuperna hos Chevrolet, Ford och RAM måste fått det hett om öronen den senaste tiden, det står helt klart.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Att Porsches senaste generation av 911 ännu inte finns som laddhybrid. Vid den här tiden förra året var jag relativt övertygad om att 992:an skulle komma "med sladd" under 2019, men icke. Jag, och många med mig, får vänta ett tag till.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Tesla Cybertruck fick mig att ändra uppfattning om Elon Musk. Jag trodde faktiskt att hans offentliga personlighet var ett spel för gallerierna, men nu vet jag att karln är helt galen – på ett bra sätt. Cybertruck borde varit en idé som man knåpade ihop på en after work och sedan snabbt glömde bort för att "det går inte". Men det går visst!

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Om jag får drömma fritt: Cybertruck. Om jag ska vara mer realistisk: ID.3. Volkswagens första riktiga elbil kan bli för 2020-talet vad Bubblan var för efterkrigs-tiden. En bil som faktiskt ändrar på hur vi förflyttar oss. Eller åtminstone vilket bränsle vi använder oss av.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Oerhört svårt att säga. Det beror på vilka som bäst ställer om till elektrifiering. Årets testbil 2020 kommer att ha något av de varumärkena i nosen, det är ställt utom allt rimligt tvivel. Sedan är frågan om vi kommer få köra bilen eller om den kommer att köra sig själv?

MIKAEL JOHNSSON, testchef

1) Mest positiva överraskning 2019?

Alpine A110. Att satsa på låg vikt är lika ovanligt som fräscht idag. Herregud, tjänstevikten ligger under 1 200 kilo! Förväntningarna var så klart höga på körglädjen – och de uppfylldes. Men det mest överraskande var att komforten är så bra i en bil vars vikt pekar i riktning track day-specialare. Nejdå, fjädringen är riktigt följsam och totalkomforten bättre än i alla tre konkurrenter den mötte i vårt test. Alpine A110 är en bil att njuta av på favoritvägen. Länge. Snygg som tusan är den dessutom.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Räckvidden i fräna Honda e (20 mil). Jag hoppas att Honda vet något om elbilar som jag inte vet.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Efter att, tack vare Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson, ha tittat på fler Indycarlopp under 2019 än tidigare kan man nog säga att jag ändrat uppfattning vad gäller Formel 1 vs Indycar. Båda klasserna körde i år på Circuit of the Americas i Texas och Valtteri Bottas pole position-tid var nästan fjorton sekunder snabbare än Indycarföraren Will Powers. Överlägset givetvis, och detta mest tack vare det sanslösa marktrycket. Men det är också detta marktryck som gör naturliga omkörningar så svåra och det är ju kul att se Indycarförarna kämpa med sitt sämre grepp. Men det viktigaste är förstås att man i den ena serien "vet" att ett av en handfull namn kommer att vinna medan det är betydligt mer öppet i den andra. Nästa år kör Rosenqvist och Ericsson i samma team i Indycar, då blir det ännu roligare att titta!

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Trots många fräna klassiska bilar blir 2020 framför allt värsta elboomåret hittills: Audi e-tron GT, BMW iX3, Opel Corsa-e, Polestar 2 och VW ID.3 för att nämna fem. Det blir spännande!

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Volvo V120 Recharge. Men knappt någon vet tyvärr hur den är att köra för bilen har så bra självkörningsfunktion...

Bäst i test i varje klass

Renault Zoe R135 Uppfräschade Zoe är ett stort lyft och ger självaste Polo en svår match. Audi Q3 35 TFSI Föregångaren kändes sådär, men nya Q3 har definitivt hittat rätt. Allround.

Skoda Scala 1,5 TSI 150 Bästa Golfklassaren är Octavias lillebror. Rymlig och ekonomisk. Volvo V60 T8 Twin Engine AWD V60 är extra trivsam och kompetent i laddhybridutförande.

Volvo V90 Cross Country D5 AWD Volvos stora kombi är praktisk, bekväm och dessutom riktigt snygg. Mercedes S 560 E L Komfort, lyx och flärd i mängder. S-klassen visar var skåpet ska stå.

Porsche 718 Cayman T Om man gillar att vrida ratt är detta en av de bästa vagnar man kan välja. Porsche 718 Boxster T Fantastiskt fina köregenskaper och en sufflett som är snabb att manövrera.

Toyota Rav4 2,5 HSD Imponerar med smidig och snål drivlina, samt god ekonomikalkyl. Audi e-tron 55 Quattro Vi har klagat på bränsletörst och räckvidd, men den är väldigt komfortabel.

JOAKIM DYREDAND, redaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Alpine A110. Efter flera år av likriktning bland personbilar, både vad det gäller funktion och design, kommer här en läcker skapelse med egna proportioner. De senaste årens extrema prestanda bland sportbilar har gjort dem omöjliga att nytta fullt ut med körkortet i behåll. Sedan anländer denna lättviktare och bara dryper av körglädje från 5 km/h.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Renault lyckades omvandla Zoe från skräp till habegärlig genom bara en facelift/uppdatering, alltså inte ett helt generationsskifte. Så långt allting gott. Men sedan missade man att installera autobroms. "Ska komma senare", duger inte som försvar. Man kunde gått ha skjutit upp säljstarten istället. Skämmes!

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Mercedes-AMG A 35 bevisade att raka fyrcylindriga motorer inte är den allra tristaste motorkonfigurationen. Här levereras körbarhet, busighet, varvillighet (med turbo) och välljud på samma gång. A110 kan nämnas i samma avseende.

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Körglada hybrider. Laddhybrider är för tunga, men ett visst elunderstöd kan vara bra för både prestanda och WLTP-siffran. Vonnens hybridkit för Porsche 911 (se ams 15/2019) är något på spåren. Toyota/Lexus har också visat att självladdande hybrider är funktionellt, men man har under alla år helt missat det där med körglädje.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Tesla Model R, som föregåtts av E, för att bilda ordet S.3.X.Y.E.R när hela modellutbudet är komplett. R är en Cybertruck-kantig kombi som får Volvo 740 att se organisk ut. Samma mått som dagens V90 men dubbelt så rymlig eftersom "motorhuv" saknas. Tänk design som en tegelsten. 100 mils räckvidd. 900 kW-laddning. Vikt 1,5 ton.

JOHN ERIKSSON, testredaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Renault Zoe – utan tvekan! Jag har aldrig varit med om en bil som förbättrats så mycket i samband med en uppdatering. Kvalitetskänsla och komfort har tagit enormt stora kliv framåt. Riktigt imponerande.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Porsche 911 – också utan tvekan! För att citera en av BB Kings mest populära låtar: "The thrill is gone". Generation 992 är så välputsat kompetent att personligheten har försvunnit. När man kör normalt upplevs den anmärkningsvärt ordinär och odramatisk. Man måste köra så sjukt fort för att det ska hända grejer att det inte är rimligt på allmänna vägar. Det är trist. Jag vill att en sportbil ska kännas speciell redan i låg fart, det gör inte nya 911:an.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Tesla Model 3. Jag gillar inte märkets större modeller, S och X, men jag är väldigt förtjust i 3:an. Jag tycker att den är mycket bättre än sina syskon. Faktum är att det just nu inte finns någon annan bil som ger mig mer vill ha-känsla. Synd bara att den är så dyr.

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Misstänker att vi kommer att testa massor av elektrifierade bilar, så till den grad att vi aktivt kommer att behöva planera in konventionella bilar i kalendern. Mest av allt ser jag fram emot Porsche Taycan och VW ID.3, de ska bli väldigt spännande att köra!

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Det skulle vara roligt om det vid det laget har vuxit fram en industri så att man kan konvertera sin gamla förbränningsbil till el utan att behöva betala en arm och ett ben. Då kanske vi skulle kunna roa oss med att inkludera någon gammal skön vagn som skulle kunna överraska.

ELIAS MEDELBERG, redaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Audi e-trons resultat i sommarens laddtest som visar att en av elbilarnas största akilleshälar kommer vara löst om inte alltför många år, i alla fall från elbilarnas håll. Vi får hoppas att infrastrukturen byggs ut snarast. Tyvärr inte sista gången jag nämner infrastruktur och e-tron ...

2) Mest negativa överraskning 2019?

Hur kan elbilar för nära, eller ganska ofta över, miljonen ha så sjukt kass räckvidd som Audi e-tron, Mercedes EQC och Jaguar iPace har? Jag visste att de dyra elsuvarnas räckvidd inte är lång men att e-tron bara kom dryga 26 mil med helt okej väder är mycket värre än jag trodde – katastrofdåligt. EQC kom inte mycket längre. Inte ens Tesla lyckas få till räckvidden i Model X, 35 mil är okej men runt tio mil kortare än Model S visar att suvarnas popularitet inte kommer vara länge till.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Videon från RS Q8:s rekordvarv på Nürburgring och en kompis till mig som konstant ska tjata om Dodge RAM har fått mig att börja tycka att riktigt stora och dumma bilar är häftiga. Även om jag själv aldrig skulle köpa ett sådant infernaliskt åbäke. Usch, vilka hemska bilar. Habegär!

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Ännu fler elbilar som vinner test, och ytterligare elbilar med dassig räckvidd, men även en hel del med bra räckvidd. Kort och gott fler elbilar, både bra och dåliga. Tyvärr kommer utbyggnaden av infrastrukturen gå trögt och nästa år kommer det bli ännu mer sittande i laddköer.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Självkörande helelektrisk V60 – med batterier, inte en bränslecell. Dessutom har den en räckvidd på över 50 mil och laddas 10–80 procent på under 10 minuter. Batterierna kommer dessutom vara byggda på ett hållbart sätt utan barnarbete involverat.

ERIK SÖDERHOLM, webbredaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Att det faktiskt börjar dyka upp riktigt många bra laddbilar som inte kostar skjortan. Något har verkligen hänt i år. Intresset för både elbilar och laddhybrider har exploderat och nästa år lär nog bli ännu "värre". Jag tror Volkswagen ID.3 faktiskt skulle kunna bli den folkelbil många väntat på.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Kias smusslande med elbilarna, som står och väntar i hamnen för att Kia ska slippa utsläppsböter medan köparna skriker efter att få sina bilar. Att biljättarna kan bete sig riktigt illa visste vi sedan tidigare, men när de dessutom lägger locket på trots att de blivit tydligt motbevisade är inte bra.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Toyota Mirai. Jag har väl aldrig varit någon vätgasförespråkare men om bränslecellsbilarna ser ut som andra generationen Mirai skulle jag inte ha något emot att köra en. Jag är inget vätgasfan ännu men om min hemkommun fortsätter trilskas och vägrar installera fler laddstolpar kanske jag får bli vätgasbilist "mot min vilja". Och då ser åtminstone nya Mirai riktigt bra ut.

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Att biljättarna äntligen kommer enas om att utveckla vissa saker tillsammans som de ändå inte är bra på. Det finns ingen som helst vits att alla biltillverkare utvecklar egna motorer som är exakt likadana eller infotainmentsystem som känns tio år gamla redan vid lanseringen, till exempel.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Det blir ingen bil alls utan någon form av tjänst eller prenumeration. Kanske ett enda abonnemang där jag kan ta mig mellan A och B överallt i Sverige med alla färdsätt – hyrbil, bilpool, kollektivtrafik, sparkstötting, flygande drönare (?) ...

PATRIK LUNDIN, webbredaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Jag tyckte att Toyota RAV4:s jordskredsseger över Volkswagen Tiguan och Volvo V60 Cross Country piggade upp rejält. RAV4 är en bil som rättmätigt kan jämföras med de stora spelarna. Att Toyota dessutom (för ovanlighetens skull) lyckats bygga en bil som inte ser ut som en påse skridskor är en positiv överraskning bara det.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Volvo XC40 Recharge. Missförstå mig rätt, den kommer vara suverän och förmodligen en av de bästa elbilarna att både köra och leva med. Men den kommer för sent och den är alldeles, alldeles för dyr. Den kostar ju för bövelen mer än Polestar 2!?

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

En försiktig skepsis. Det har varit min inställning till de långsamt växande BMW-grillarna. Men i takt med att året har löpt, kvartal för kvartal, kan jag nu i slutet av 2019 konstatera att jag gillar BMW:s enorma njurar. Nya 4-serie Coupé fick mig till och med att spricka upp i ett jättegrin.

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Jag förväntar mig att Volkswagen ID.3 sopar banan med allt motstånd när den gör sitt intåg nästa år. Att en del material känns billiga spelar ingen roll när allt annat – design, funktion och pris – är rakt in i svenskens vedbod. Min uppmaning till Nissan, Renault, Kia och Hyundai och alla andra på marknaden för överkomliga elbilar är enkel: Passa på att njuta nu, för snart är det över. ID.3 kommer att rita om kartan. Tror jag.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

Att det blir en elbil är jag tämligen övertygad om. Hade gärna sagt Tesla Cybertruck Roadster, men om vi över huvud taget föräras med en sådan modell lär det bli före 2030. Troligtvis blir det något mer sansat från Volkswagen som tar hem det. Årets testbil 2030 blir Volkswagen ID.3 Alltrack, den faceliftade versionen.

PÄR BRANDT, webbredaktör

1) Mest positiva överraskning 2019?

Tidigt på året körde jag Tesla Model 3 Performance. Som tur var fanns det tillräckligt torr asfalt på sina ställen. Jag var förberedd på att bilen skulle vara kvick från stillastående – men blev ändå överraskad!

Men riktigt lika kraftfull kändes inte Model 3 i motorvägsfart. Ska dock inte gnälla, har man en gång kört en elbil med riktigt bra prestanda förflyttas referenspunkterna. Ungefär som när man kört en snabb sporthoj, då passerar man alla upplevelser som bilar kan ge.

2) Mest negativa överraskning 2019?

Jag var ute och lekte med Mercedes GT C en solig lördag. Det var vansinnigt roligt. Bullrig och småbråkig V8 med 557 hk, prislappen börjar strax över 1,5 miljoner. Men skulle jag lägga den summan ur egen plånbok, om det ens funnits så mycket pengar där?

Svaret på frågan är: Nej, det skulle jag inte. Framför allt för att Tesla Model 3 Performance förstört mina referenspunkter. Och GT C kändes lite lynnig med all sin effekt och lätta bakvagn, för vild för att ha kul med på en landsväg.

Jag borde falla pladask för Mercedes GT C, men det gjorde jag inte. Tog mig flera veckor att få bort den irriterande känslan av att det är något fel på mig …

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2019?

Alpine A110 blev en nyttig påminnelse om att flest hästkrafter inte alltid = mest kul. Vi behöver fler lätta sportvagnar. Vilket väl tyvärr blir alltmer sällsynt i takt med elektrifieringen.

4) Dina förväntningar inför teståret 2020?

Inga alls, eftersom jag inte kommer att jobba kvar på auto motor & sport. Mycket trist, efter 18 års anställning. Men så blev det.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2030?

En elbil, förstås. Men blir det en vätgasbil eller batteribil? Jag förutspår att båda typerna av elbil utvecklas rejält under det kommande decenniet. Den som lever får se!