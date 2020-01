Test: AMG 300 CE 6.0 – The Hammer

Premium AMG 300 CE 6.0 låter kanske inte så skräckinjagande, men 1988 var den här bilen just det. Därför gick den under epitetet "The Hammer", och det är lätt att förstå varför. Sexliters-V8:an var på, för tiden, hiskeliga 385 hk. Hur livsfarlig känns hammaren idag? Vi testar!