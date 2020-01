TEST: Skoda Superb – tjeckernas första laddhybrid

Premium Två nyheter i samma test. Inte nog med att Skoda Superb fått en facelift – för första gången får den en elektrifierad drivlina. Det tjeckiska märkets första laddhybrid!

Vid de flesta facelift uppstår snabbt den inte oviktiga frågan hur man kan känna igen den uppdaterade modellen vid första anblicken. För Superb III (3) finns det två enkla kännetecken: LED-strålkastarna är nu dragna ända in till grillen och på bakluckan har märkeslogotypen bytts ut mot namnet Skoda i kromade versaler. Från sidan sett känner man igen nykomlingen främst på hjulen.

Ännu lättare är det om det står iV på bagageluckan (står för intelligent Vehicle – inte en latinsk fyra) eller om det sitter en Typ 2-laddkabel instucken i fronten. Superb iV är den första hybriden från Skoda och finns även som kombi. Drivlinan är hämtad från VW Passat GTE och det är inte illa: en 1,4-liters bensinturbo på 156 hk med en 85 kW (115 hk) stark elmotor plus ett 13 kWh batteri under baksätet. 50-literstanken sticker över multilänkbakaxeln. Följaktligen ligger bagagerumsgolvet något högre men 485 liter ryms ändå. Och det finns ett praktiskt fack under golvet för laddkabeln.