Duell: VW ID.4 mot Volvo V90

Premium Villa, vovve och Volvokombi. Så har det varit de senaste 50 åren. Men nu är det crossoverbilar och eldrift som gäller. Vi låter Volvo V90 gå en match mot den första eldrivna familjebilen som går att köpa för V90-pengar: VW ID.4. Dags för 13 tuffa ronder för att kora årets familjebil 2021!

Volvos Amazonkombi visades på Stockholms bilsalong 1962 och med den startade en epok i företagets historia – och i svenska hem. Den stora kombin har lika mycket varit sinnebilden för Sverige som Ikea.

Men går man in på Google och söker efter "Volvo Station Wagon" är den mest frekvent ställda frågan "Does Volvo still make a station wagon?"

Svaret är självklart ja, men under 2020 var 66 procent av Volvos bilar en suv. Endast 22 procent var kombibilar med V60 som överlägsen etta med 48 800 exemplar före V90 som bara kom upp i 25 569 – av Volvos totala volym på 705 452.

Den stora Volvokombin är med andra ord en av jordens alla "arter" som lever under utrotningshot. Närmare en tredjedel av alla sålda V90 registrerades i Sverige. Det är alltså mest en svensk kärleksaffär. Kommer det en ny Volvokombi i en ny genareation? Om det blir så lär den med största sannolikhet vara enbart eldriven.

In på marknaden kör nu Volkswagens kanske största satsning någonsin. ID.4 är enligt VW "inte för miljonärerna men för miljontals köpare". Det här är märkets första globala elbil, som byggs i Europa, USA och Kina. Fram till 2029 ska man sälja 29 miljoner elbilar och ID.4 beräknas vara storsäljaren.

Frågan vi ställer oss är givetvis vilken av dessa bilar som är det bästa köpet för en vanlig svensk familj som har ekonomi nog att lägga runt 500 000 kronor på en bil.