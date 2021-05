TEST: Toyota GR Yaris

Till skillnad från Nordslingan kör vi inte dagens bästa varv på Hockenheim i track- utan i sportläget med sin bakaxelbetonade kraftfördelning. Dessutom har vi justerat bilens balans genom ett högre däcktryck i bakdäcken. Då glänser GR Yaris med hög precision och rörlighet. Inte ens i tajta kurvor uppkommer någon understyrning, snarare motsatsen: Man kan bromsa sent in i kurvan och styra in på bromsen. Accelererar man trycker GR Yaris något med bakhjulen.