Alrik Söderlind: Polestar ”gör slut” med Volvo på alla hjärtans dag

Senaste teaserbilden på Polestar 2.

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Det är snart premiär för Volvos nya systerbolag Polestars första rena elbil.

I dagens Dagens Industri har Polestar en helsidesannons där man "gör slut" med hela den konventionella bilindustrin. Och där ingår ju Volvo.

Ta annonsen och byt ut "bilindustri" mot "Volvo" så blir det helt plötsligt ganska dramatiskt.

Polestar och Volvo har inget gemensamt längre. Volvo verkar inte kunna bestämma sig. Volvo klamrar sig fast vid sitt förflutna. Volvo går bara runt i cirklar. Volvos tomma löften fungerar inte längre…

Från och med nu måste Polestar och Volvo gå skilda vägar…

Allt detta levererat på Alla hjärtans dag.

Hårda bud.

När vi ber Volvos pr-avdelning om en kommentar blir svaret från Annika Bjerstaf:

"Jag tror att jag avstår från att ha en kommentar."

Från Duncan Forrester, pr-chef på på Polestar får vi svaret:

"Hi Alrik,

Many thanks for your email. We deliberately sent the letter to the car industry rather than any specific brand. It's a campaign about Polestar moving on from the traditions and conventions of the established car industry.

Best regards, Duncan"

Visst, annonsen är inte specifikt riktad till någon biltillverkare utan ska visa att Polestar står för något helt nytt. Reklamen tar definitivt ett nytt steg och sätter press på alla andra på ett kaxigt och kul vis.

Men hur känns det att jobba på Volvo när det här dyker upp? Polestar är ju faktiskt Volvobilar med lite ny design och inte helt nytt.

Det hela är lite som om ett barn gör slut med sina föräldrar långt innan hen har flyttat hemifrån. För utan Volvo finns inte Polestar.

Det känns som att det kan bli frostigt vid middagsbordet hemma hos Vovlo och Polestar ikväll.

Polestars annons i dagens Dagens Industri.