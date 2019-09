"Porsche Taycan blir mycket viktigare än många förstår"

Premium Än så länge finns bara en pinsam nackdel: Turbonamnet.

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Kommer du ihåg när allt skulle heta "turbo"? Dammsugare, sportskor, slalomskidor, batterier, pennor, tröjor... Dessutom stod det turbo på var och varannan bils baklucka oavsett hur sur bilen än var.

Visst har bilar fått namn efter vindar, berg, blommor, barn, tjurar och allt möjligt annat men jag är så trist att jag tycker att ordet "turbo" bara ska stå på en bil som har en turbo under huven. Vad tycker du?

Men nu går världens bästa sportbilstillverkare samma väg. Porsches första elbil heter Taycan Turbo!

Namnet Taycan ska för övrigt anspela på en "livlig ung häst" – kanske den som stegrar sig på Porsche vapensköld hämtad från staden Stuttgarts symbol?

"Vi ska inte underskatta det högtryck Taycan kommer sätta på elbilstillverkningen"

Självklart finns det ingen turbo i Taycan men vi ska inte underskatta det högtryck som Taycan kan sätta på elbilstillverkningen och hela industrin. Vilket ös det kan bli!

Eller blir det tvärnit för Porsche? Blir det samma ägarprotester som när Porsche senast försökte sig på ett teknikskifte – från 911 med motorn längst bak till bilar med motorerna fram som 924, 944 och 928... Vem ville ha en sådan?

Varför byggs Taycan? Handlar det om att vara PK? Att sänka koldioxidutsläppen för märket? Ska den rädda världen från klimatkatastrofen? Bereda vägen för hela Volkswagenskoncernens elbilssatsning? Eller är Taycan ett sätt att visa hur bra en elbil kan vara? Att sätta standarden, höja nivån så mycket att alla andra biltillverkare kommer att framstå som totalt avhängda? Att boosta varumärket och inte låta Tesla ensamma vara framsynta och coola?

Kommer Porsche att tjäna pengar på den? När kommer det en elektrisk 911? Porsche är enligt uppgift övertygade om att elmotorer kommer att ersätta förbränningsmotorn – så man måste verkligen få till allt riktigt bra nu, annars …

Fakta är att Taycan är världens snabbaste serieproducerade elbil. Nürburgrings nordslinga har klarats på 7.42 – vilket är lika snabbt som en Honda Civic Type R eller något snabbare än Mercedes-AMG E 63 4Matic+. Under ett dygn har man lyckats köra 324 mil, vilket betyder en snitthastighet på 142 km/h inklusive laddning.

Ingen annan elbil kan ladda med samma hastighet. Lägg till Porsches kvalitetskänsla och ska vi förmoda körkänsla och det skulle förvåna mycket om inte Taycan utan konkurrens är världens bästa elbil.

"Drabbas av habegär"

Visst väger den drygt två ton och något eggande motorljud bjuder den inte på – men man ska nog vara väldigt envist bakåtsträvande och kolvmotorprincipfast för att inte drabbas av habegär. Och gillar du att köra snabbt ger elbilar en ytterligare dimension – du hör exakt hur mycket däcken gnäller i kurvorna! Men vikten kommer man inte runt. Ännu.

Antalet förbokade Taycan ligger en bra bit över 30 000, vilket är mer än vad Volkswagens folkelbil ID 3 lyckats locka till sig – vilket säger en hel del om vår värld. Förhandsbokningsavgiften för en Taycan är 2 500 euro – bara där har Porsche fått in över 750 miljoner kronor. Säljer man planerade 40 000 under nästa år betyder det att Porsche 911 passeras i försäljningsstatistiken och att man får in runt 400 miljarder kronor.

Kanske är Porsche lite nervösa för vad märkets traditionella fans ska tycka men jag skulle säga att slaget redan är vunnet – om nu inte bilen visar sig ha något allvarligt fel som får den att brinna eller liknande.

"Taycan är viktigare som fenomen än produkt"

Taycan är mycket viktigare som fenomen än som produkt. Alla andra tyska tillverkare måste ge järnet för att inte framstå som fega reaktionärer. Vad gör BMW och Mercedes? Och hur känns det för Polestar med sin laddhybrid Polestar 1 som ska kosta mycket mer? Vem vill ha en laddhybrid när Porsche säljer en elbil för samma pengar?

Utbyggnaden av högeffektiv laddinfrastruktur kommer sätta rejäl fart eftersom Porschekunderna inte accepterar något annat. Det betyder att koldioxidfri eltillverkning och starkare elnät också får sig en extra boost. Elbilen som sådan flyttar fram positionerna, för nu kan de inte längre avfärdas som patetiska eller som Elon Musks överhypade och konkursmässiga amerikanska skräpbilar.

Porsche Taycan är viktigare för världens utveckling än vad många förstår. Och det är Porsches första elbil, trots turbonamnet.