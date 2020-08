Peter Ternström: Här är prylarna du inte använder om tio år

De här prylarna kommer du inte att använda om tio år.

Kommer du ihåg VHS-banden? De stora kassetterna vi stoppade in i våra videobandspelare på 80- och 90-talet? De existerade i nästan 20 år. Nu är de borta. Spårlöst. Samma sak gäller en massa andra saker. Som internet. Jag var med i början på 90-talet när internet blev en grej och jag kopplade upp mig med ett modem. Det sprakade i en liten högtalare och fräste ett tag, innan jag var uppkopplad i 28 800 baud och kunde surfa.

Detta är helt borta. Nu är internet något självklart, som alltid är tillgängligt via din dator eller telefon. Inget du kopplar upp dig till ibland. Eller betalar per minut för, via Bahnhof eller Telia.

Det finns en massa teknologier som har kommit och gått genom tiderna. Just nu går det väldigt fort. Saker vi använder idag och anser självklara kommer inte att finnas om några år. Den här krönikan handlar om precis detta. Här är några prylar vi använder idag som inte kommer att finnas om tio år.

Vi börjar med fjärrkontrollen till din tv. Du kommer byta kanal med din röst eller med handgester. Prylen vi idag kallar tv kommer ha en annan roll om tio år. Jag är inte säker på att kanaler som SVT eller TV4 kommer finns kvar. De är ett arv från en tid där kanaler bestämde vad vi skulle se. Detta mellanchefsled har redan marginaliserats. Istället kommer vi konsumera innehåll i plattformar där skaparna är i fokus. Som på Youtube.

Telefonnummer har också spelat ut sin roll. Det är ett arv från telefonens introduktion på 1880-talet. Inom ett decennium är det över. Inga mer nummer, istället har du ett mycket mer personligt id på en rösttjänst som du använder. Ungefär som WhatsApp eller Skype. Din teleoperatör finns kvar, men tillhandahåller bara dataöverföring och uppkoppling till internet.

Nycklar. Tekniken nycklar baserar sig på är över 500 år gammal. Att stoppa in en metallbit i en dörr för att öppna en dörr är förlegat. Detta kommer ske biometriskt i framtiden. Genom fingeravtryck eller genom att scanna ditt ansikte. Att öppna din bildörr kan redan idag genomföras via en app hos många bilmärken.

Ditt pass eller körkort kommer inte att finnas i fysisk form. Du kommer inte kunna vifta med ditt vackra svenska pass på flygplatsen i Bangkok. Nej, istället kommer du scanna ditt ansikte i en automat som kollar ditt ursprung mot en central databas i Stockholm som verifierar vem du är. Samma sak kommer gälla alla andra dokument som styrker din identitet.

Du kommer inte ha något i plånboken som fyller denna funktion. Detta gäller även ditt körkort och registreringsbeviset för din bil. Ungefär som när skattemärket togs bort för några år sedan.

Kreditkort. Plastbitar du kan betala med? Genom att trycka en fyrsiffrig kod? Även det är borta inom kort. När du köper något kommer det vara din biometri som verifieras. Igen, ditt ansikte eller fingeravtryck. Mycket säkrare än en magnetremsa och kod. Detta har redan påbörjats med tjänster som Apple pay.

Vidare är det inte säkert att du kommer att behöva passera en kassa över huvud taget när du går in på ett snabbköp för att köpa mjölk och en limpa Skogaholms. Amazon har redan utvecklat teknik som känner igen vem du är som går in i butiken och vilka varor du stoppar i kundvagnen. Du går ut utan att passera en kassa. Butiken vet redan vad du har med dig. Snabbköpskassörskan kommer bli en relik.

Bensinstationer kommer att försvinna. Det är helt säkert att vi kör eldrivna bilar i framtiden. Bensin blir för oss som kör entusiastfordon. Inom 20 år kommer det vara lika konstigt att tanka bensin i en bil som att lasta ett tåg med kol att elda med.

Välkommen till framtiden.