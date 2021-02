Flash: Om att vända negativt till något positivt

"Vad ni än gör, fråga inte Flash. Han vänder bara allt negativt till något positivt".

Min dotter Kim målade denna till mig när jag hade slutat tävla och var förvirrad. Vad skulle jag göra, vem var jag och vad ville jag?

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

"Vad ni än gör, fråga inte Flash, han vänder bara allt negativt till något positivt." Det hörde jag från en SBF-representant 1999 i en framtidsdiskussion om rally, som arrangerades i Jönköping. Han viskade fast så dåligt att jag hörde vad han sade.

Jag tänkte: Vad sade han? Jag fattade givetvis att han menade något negativt. Något som gjorde att jag var omöjlig att ha som bollplank i viktiga frågor. Jag har funderat mycket och länge på vad han sade: "Han vänder bara allt negativt till något positivt …"

Med åren har jag förstått att han har rätt. När de stal min BMW X6 tänkte jag: Hmm, jag kanske ska ha en X5 istället. Plus att samma dag som bilen stals flög jag med FBK-hockey till Luleå för att se en match. Hade fått några biljetter till matchen och när jag var på toaletten inför nedsläpp hörde jag:

"Janne Flash Nilsson till informationen." När jag kom dit hade jag vunnit en hel låda med korvar och kött. Så en bil borta, men en stor låda att bära hela kvällen i ishallen och till planet på natten.

Eller när jag får feber och blir sjuk tänker jag direkt: Hmm, jag kanske skulle se de här filmerna istället. Eller när jag slår mig, förlorar en tävling eller kraschar en bil tänker jag: Hmm, jag kanske ska göra på ett annat sätt istället. Pandemin är något man skulle vilja ha ogjort, men man väljer inte själv så hmm, jag får väl lugna ner mig lite och åka mc, vattenskoter och chilla lite...

Ja, trots det hemska blev mitt år riktigt bra. Visst, jag fattar att det faktiskt nästan bara är jag som har haft det bättre än innan, men vad kan jag göra åt det?

Inget positivt kommer utan något negativt och inget negativt kommer utan något positivt, så jag har via "learning by doing" lärt mig att om man fokuserar på det roliga, det som bygger, ger energi, det som gör en glad och det som gör en stark har man lättare att komma fram till lösningen. Ingen bil? Då kör jag motorcykel. Ingen båt? Då blir det vattenskoter.

Inget att göra? Då får man väl bara chilla i soffan. (Det sistnämnda har aldrig hänt, hehe …)