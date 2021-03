Money talks, moral walks

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning

Nu är det inte många dagar kvar till Formel 1 cirkusen drar igång på riktigt igen. Det är vi många som ser fram emot men det finns en elefant i paddocken, ett helt gäng för att vara ärlig.

Nikita Mazepin är en av dem. Att han inte blev kastad hela vägen till ryska tundran efter incidenten med tjejen i bilen är ett skämt och skamligt för sporten. Eller förresten, att kalla det för incident är att förlöjliga det hela. Det var i slutet av förra året som det dök upp en video på Mazepins instagram där han sitter i framsätet på en bil och sträcker sig mot baksätet och tar på en tjejs bröst. Andrea D'Ival, som hon heter, svarade med att peka finger och sätta handen för kameran.

Men Andreas uttalande då? Det tog inte lång tid innan hon gått ut i media och sagt att hon och Mazepin är nära vänner och att det hela inte var någon stor grej. Hon sa till och med att det var hon själv som laddade upp videon. Men, om inte ens FIA eller Haas vågar (vill) gå emot ryssen med rik pappa kommer en ensam person absolut inte göra det.

Dessutom var det inte långt efter debaclet som hon skrev en del oroande saker på sin Instagram story. Hon uppmanade till att man inte ska dricka alkohol med "rövhål" och hon sa att hennes råd till sitt unga jag hade varit att inte låta någon röra dig eller behandla dig respektlöst. Hon delade även ett inlägg med titeln "Protect drunk girls".

Jag har mycket svårt att tro att det var något annat än ett sexuellt övergrepp som FIA och Haas lät glida mellan fingrarna utan någon som helst tillrättavisning. Att Nikita blev tvungen att gå ut i media och be om ursäkt är bara ett obehagligt spel för galleriet för att pengarna ska kunna fortsätta flöda från pappans bankkonto. Det där är dessutom inte det enda vidriga som ryssen hållit på med. Han har försökt "köpa" nakenbilder i utbytte mot biljetter till F1-lopp. Han har slagit andra förare i nyllet och har kört som en livsfarlig dåre i F2.

HÄR HTTAR DU ETT RIKIGT SMASKIGT ERBJUDANDE PÅ ÅRETS F1-MAGASIN!



Sedan har vi en bunt elefanter till. Saudiarabien är den nyaste av dem. Vi går tillbaka till en händelse som drog upp mycket känslor för ett par år sedan. FIA valde att ta bort grid girls för att värna jämställdhet och allt vad det innebär. Helt rätt gjort. Jag slår på tv:n för att se världens fränaste bilar med några av planetens främsta bilförare och inget annat. Men hyckleriet är enormt från FIAs håll. I år ska det köras race i ett land där kvinnor inte ens får skilja sig utan en mans godkännande.

Ryssland är ett annat fint litet ogräs i denna soppa. Det har omöjligt gått att förbise vad som sker där. Behandling av Navalny och hans sympatisörer är fruktansvärd. Homosexuella har det inte heller speciellt trevligt där borta. FIA har ännu en gång valt att inte bry sig.

Det var under 2019 som det tusende F1-loppet kördes. Starten gick i Kina samtidigt som landets regim kastade uigurer i "center för omställning genom utbildning". Dessa interneringsläger, som dem kallas i resten av världen, ska tydligen vara bra för att bekämpa religiös extremism. FN påstår att mer än en miljon uigurer har spärrats in. Vad kul att en av motorsportens största milstolpar gick av stapeln just där.

Varför tycker FIA att vi tvunget måste köra i dessa länder? Varför tillåts Mazepin köra? Pengar förstås, vilket känns som ett stort hån mot alla fans som betalar massor för att titta på loppen, som köper teamkläder och delar inlägg över hela internet.

Det värsta är att det finns ett mycket bättre alternativ som FIA inte vill röra vid. Vi fick se det under förra året med många annorlunda GP-lopp på grund av covid-19. Visst, Mugello kanske inte är världens bästa bana att köra Formel 1 på men den ligger i alla fall i ett land vars regering inte är genomrutten. Jag ser hellre ett trist lopp på en racebana i ett land som har ordentlig motorsportshistoria och som inte bryter mot mängder av mänskliga rättigheter än att titta på ett race från något av alla pengastinna diktaturer.

Jag ser fram emot den kommande säsongen ändå. Ärligt talat så har jag inte brytt mig om resultaten så här mycket sedan Marcus Ericsson körde. Fast det är annorlunda nu. Jag kommer sitta och önska all olycka över Mazepin. Jag ogillar honom lika mycket som jag hatar Djurgården och Hammarby. Skadeglädje är den enda sanna glädjen som man brukar säga. Jag tror 2021 är ett bra år för skadeglädjen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.