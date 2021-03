Ternström: Det värsta slöseriet jag någonsin hört talas om

Nu blir det storytime. Du behöver sätta dig ned, för det kommer vara chockerande, på gränsen till vidrigt. Om du tog illa vid dig av kostnaden att äga en Ferrari 488 Spider jag skrev om för några månader sedan, bör du sluta läsa här. Är du nyfiken? Läs vidare.

Här kommer det värsta slöseriet med pengar jag någonsin har hört. Vi ska till Forte dei Marmi utanför Toscanas kust, sommaren 2018. Men först vill jag presentera min vän Pietro. Han är VIP-concierge på den italienska rivieran, med Forte dei Marmi som bas. Han är kungen av Rivieran och hjälper världens ekonomiska elit med exklusiva villor, dyra hyrbilar och feta yachter. Juli och augusti är ett spektakel av konsumtion och Pietro är spindeln i nätet.

En av Pietros bästa kunder är japan. Vi kan kalla honom för mr Kawasaki. Han är fastighetskung i Tokyo och har hur mycket pengar som helst att spendera under den enda semester han har. En ynka vecka om året unnar han sig, och då ska allting vara på topp. No expenses spared. Mr Kawasaki skriver ut en blank check till Pietro vid ankomst, sedan vill han inte bli besvärad med att behöva prata pengar under veckan. Det är under hans värdighet. Han vill inte bli störd med sådana oväsentligheter.

Låt oss börja med yachten Pietro hade hyrt åt japanen. Den var på 140 fot, eller 42 meter. Den hade fyra lyxhytter och en master suite. Totalt fyra våningar hög med salonger och flera stora uteplatser. Självklart bastu och ett par bubbelpooler. Det fanns även ett garage fullt med leksaker som vattenskotrar och dykutrustning. Besättningen bestod av sju personer.

Kostnaden för båten var 140.000 euro per vecka. Till detta tillkom moms, bränsle, besättning och all konsumtion. Saker som catering, lagad mat och framför allt den vansinniga mängden alkohol mr Kawasaki och hans två japanska vänner hällde i sig.

I slutet av veckan, efter en synnerligen blöt eftermiddag i bubbelpoolen, var mr Kawasaki trött på alla italienska delikatesser som ankom med tendern. Han ville inte längre äta frutti di mare. Istället önskade han Kentucky Fried Chicken. Sittande i bubbelpoolen med ett glas champagne, förklarade han på knackig engelska, mycket artigt, att han och vännerna ville ha var sin bucket med hot wings till middag.

"Mr Kawasaki, there is no KFC restaurant in Forte dei Marmi. The closest one is in Florence. It is an hour away by car", svarade personalen på båten.

"Hot wings. Yes? Now?", svarade japanen med ett blygt leende.

Det var nu helt klart att de tre japanernas middag tvunget måste vara friterade kycklingvingar. Och inget annat än KFC skulle funka. De ringde Pietro. Förklarade läget. Mr Kawasaki var trött på italiensk mat och ville omedelbart ha hot wings levererade till båten.

Det fanns bara en lösning. Pietro kontaktade flygplatsen Cinquale i närheten. Han hyrde en helikopter med pilot. När han kom fram till flygfältet var motorn redan varmkörd med rotorn snurrande.

Exakt 22 minuter senare landade de i Florens. Närmare bestämt på en parkeringsplats utanför ett gigantiskt köpcenter som heter I Gigli. Pietro tog sig skyndsamt in i gallerian och köpte tre stora hinkar med hot wings, innan han lika skyndsamt rusade ut till den väntande helikoptern. En ansenlig mängd nyfikna människor hade samlats runt den. Hur de lyckades få landningstillstånd på en parkeringsplats har jag ingen aning om. Allt är dock möjligt i Italien – om du är miljardär.

En halvtimme senare anlände de till mr Kawasakis yacht. Det fanns ingen helikopterplatta på båten. Den var för liten. Istället hovrade piloten över båtens akter medan Pietro vinschade ned en plastpåse snabbmat till båtens personal. Kycklingvingarna var fortfarande varma. Precis som japanen ville ha dem.

Båtens personal konstaterade dock att mr Kawasaki och hans vänner nu låg och sov. De hade kanske fått i sig för mycket champagne.

Kycklingvingarna dukades upp på salongens bord om de skulle vakna. Det gjorde de inte. De vaknade tidigt nästa morgon, och hade helt glömt bort beställningen kvällen innan.

Betala? Inga problem. Den totala kostnaden för hela veckan var på strax över två miljoner kronor. Kycklingvingarna kostade exakt 13.048 euro. 13.000 euro för helikoptern och 48 euro för maten. Som slängdes.