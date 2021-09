Ternström: Ferrarin var full av spya – det var det äckligaste jag sett

"När bilen kom in i depå kunde ingen tro att det var sant. Förarens hjälm och överkropp var röda av rödbetor."

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

På sätena. I taket. Vid handbromsen. Även vid den lilla rutan mellan kupén och motorrummet. Det fanns kräk överallt. Ferrarin, en splitter ny F430 F1, skulle aldrig bli fräsch igen. Året var, om jag minns rätt, 2005. Det var ett av mina första arrangemang för ägare av superbilar. Det var på Mantorp Park. Hur Ferrarin blev full av spya? Det var nog på det mest spektakulära sätt en bil blivit nerspydd – i världshistorien.

Vi hade kört bil på banan sedan klockan nio på morgonen. Vid tolv tog vi lunch. Till lunchen serverades pyttipanna. Just denna detalj kommer jag ihåg som om det vore igår. Pyttipanna med rödbetor var det. Det hade varit supergott. Alla, inklusive våra trevliga värdinnor hade ätit rikligt med lunch. Det var på den tiden man fortfarande kunde ha gridgirls på motorevent.

Direkt efter lunch, klockan tretton, öppnade vi banan igen. I depån stod Tomas (vi kallar honom så), och skulle precis ge sig ut och köra några varv. Jag klev fram till bilen och knackade på rutan.

"Tomas, kan du tänka dig att ta en passagerare?" Jag pekade på en värdinna som stod bredvid med en hjälm i handen.

"Javisst", svarade Tomas. Värdinnan satte sig i passagerarstolen, och det bar iväg. Det som hände sedan skulle för alltid skrivas in i historieböckerna som det äckligaste som någonsin hänt i en Ferrari under en banträff. Första två varven gick utmärkt. På Mantorps raksträcka under tredje varvet märkte Tomas att något var fel. Värdinnan i passagerarstolen var grön i ansiktet och höll för munnen med båda händerna (ofta ett tecken på att något äckligt ska hända).

"Ska jag sakta ned farten? Ska vi in i depån?", frågade Tomas.

"Det är lugnt! Kör på bara", mumlade hon som svar.

Men allt var inte alls okej. Det var så långt ifrån okej du kan komma. Först kom en brutal inbromsning. Den efter raksträckan. Efter den så kallade Mjölbykurvan hände det. Du kan själv gissa vad. Hon spydde. All pyttipanna sprutade ur hennes mun, med samma intensitet som från en högtryckstvätt. Dessutom hade värdinnan lutat sig framåt. Istället för att spy nedåt hade hon lyckats träffa rakt in i utblåset till ventilationen. I en Ferrari F430 ser dessa ut som runda periskop.

Men vänta. Det blir värre. Mycket värre. Det slutar inte här. All denna enorma mängd spya trycktes med hög kraft ned i ventilationssystemet. Längst där inne satt en fläkt. Eftersom det var en varm dag i augusti var fläkten satt på max. Spyan träffar fläkten. Fläkten gör sitt jobb, och skjuter ut en liter spya ur hela jävla ventilationssystemet. Alla fem periskop som har fläktat kall luft kaskaderar kraftfullt ut små bitar av potatis, biff och framför allt röda små bitar rödbetor över föraren och hela kupén.

Ena sekunden var allt frid och fröjd. Den andra sekunden sker en explosion i bilen av pyttipanna med rödbetor. När bilen kom in i depå kunde ingen tro att det var sant. Förarens hjälm och överkropp var röda av rödbetor. Innertak och rutor likaså. Överallt låg det små bitar av värdinnans lunch. Det luktade fruktansvärt.

Det var det vidrigaste jag sett i hela mitt liv. Värdinnan sprang på toaletten med gråten i halsen. Henne har jag faktiskt aldrig sett igen.

Bilen kördes omedelbart till MrCAP i Jönköping. De jobbade med den i två veckor. Utan resultat. Det luktade fortfarande kräk. Sedan gick Ferrarin, med släp, för ingen ville köra den, till en auktoriserad Ferrariverkstad. De monterade ut hela ventilationsanläggningen och rengjorde allt minutiöst. Det funkade inte. Oavsett hur mycket de försökte gick det inte att få bort den vassa stinkande odören av spya i bilen. Bilen fick lösas in av försäkringsbolaget. Var den hamnade vet jag inte. Tomas fick köpa en ny bil. Han uppgraderade till en Ferrari 430 Scuderia – som han har än idag.

Sedan denna dag delar vi (Gran Turismo Events, reds. anm.) därför alltid ut spypåsar på våra arrangemang. Samma typ av spypåsar som finns i stolsfickan när du flyger. Många av våra deltagare tror att detta är en kul gimmick. Det är det alltså inte. Det är på fullaste allvar och nu förstår du varför.