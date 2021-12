Ternström: Tidernas tio bästa biljakter på film

"Jag älskar film, och framför allt film där det körs bil. Somliga biljakter är idag ikoniska, medan många tyvärr har glömts bort."

Vår krönikor listar sin tio favoriter på vita duken. Alltså biljakterna. På bilden Baby Driver (2017).

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Hjälten i filmen är i trubbel. Kastar sig in i en bil och blir jagad av skurkarna i många scener framöver. Det här är en viktig beståndsdel i varje actionfilm sedan film blev populärt. Somliga biljakter är idag ikoniska, medan många tyvärr har glömts bort.

Jag älskar film, och framför allt film där det körs bil. Självklart har jag mina favoriter. Här är mina tio bästa biljakter från vita duken.

Vi börjar från plats tio. Den jag tycker är absolut bäst, plats ett, är längst ned.

The Italian Job (1969). Efter ett bankrån kör tre Mini Cooper genom Turin i Italien. De har manipulerat rödljussystemet, kör på Fiatfabrikens testbana på taket, och många fler platser. Det här är en spektakulär biljakt som lade ribban för många filmer framöver. Väldigt kreativt och roligt. I öppningsscenen skrotas en Lamborghini Miura. Eventuellt borde den ha högre plats än tio.

Baby Driver (2017). En episk biljakt i början med en röd Subaru. Fantastisk körning, många snygga ställ, och väldigt påkostad produktion. Filmen har fler väldigt bra biljakter. Tydligen fick de bygga om en Subaru och vända på chassit, för att få till scenerna där de backar. Titta noga i början.

The Rock (1996). Nicholas Cage stjäl en gul Ferrari F355 Spider och kör skiten ur den i San Francisco. Det hela slutar med att bilen blir krossad av en spårvagn. Filmbolaget hade inte råd att skrota en Ferrari, istället är den en Pontiac Fiero med Ferrari-kit som blir mos. I övriga scener är det Ferrarin som körs.

Wanted (2008). Nu för er som älskar amerikanska bilar. Det blir Dodge Viper och Angelina Jolie i en fantastisk film från 2008. Jag gillar framför allt hur hon plockar upp hjälten från snabbköpet i den röda Vipern.

The Fast and the Furious (2001). En film där bilarna hade nitro och minst tjugo växlar. Där vi färdades inuti motorerna och fick uppleva kompression och tändning från första parkett. Väldigt skoj! Bäst är scenen i slutet där japansk high tech möter amerikanskt gjutjärn. En klassiker.

Drive (2011). Ryan Gosling är stuntförare i Los Angeles. Många scener med fantastisk bilkörning. Min flickväns favoritfilm. Vid ett tillfälle frågade hon mig om hon fick ett så kallat "hall pass" med Ryan Gosling. "Okej", svarade jag. "Vilken kändis är ditt hall pass", frågade hon, och förväntade sig en skådis från Hollywood. "Din lillasyster", svarade jag, på skoj, utan att tänka mig för. Diskussionen var över. Tyvärr fick jag spendera natten på soffan.

Death Proof (2007). Vem gillar inte Tarantino? Hans kärlek för våld fascinerar mig. Han fick en gång frågan varför alla hans filmer var så blodiga. "Because it is so much fun", svarade han. Death Proof är en orgie i bilkrascher som är väldigt underhållande.

Goldeneye (1995). Biljakten i början av filmen är fantastisk. James Bond (Pierce Brosnan) rattar sin Aston Martin mot Xenia Onatopp (Famke Janssen) i en Ferrari F355 GTS. De kör på en av världens bästa vägar för superbilar, Route Napoleon, precis norr om Nice, och det går fort. Enligt sägnen är scenen där cyklisterna välter improviserad. Det bara råkade hända. Efter inspelningen fick Ferrarin lackas om. Ägaren till bilen, som lånat ut den till filmen, var inte helt glad över alla stenskott.

The Living Daylights (1987). Enligt mig, den bästa Bondfilmen. Timothy Dalton? Japp. Jag älskar biljakten med Bonds Aston Martin över de snöklädda bergen mellan Slovakien och Österrike. Maryam d'Abo är dessutom vackrast av alla så kallade Bondbrudar. Scenen när de passerar den österrikiska gränsen i cellofodralet är obetalbar.

Ronin (1998). Enligt mig den bästa filmen med biljakter. Inte bara scenerna i början från södra Frankrike och Cote d'Azur, även biljakten i Paris med en BMW M5 tillhör den absoluta eliten bland biljakter. Stellan Skarsgård, Robert de Niro och många andra skådisar gör denna film till min absoluta favorit ur bilkörningsperspektiv.

Jaha, var inte Bullitt från 1968 med? Nej, den är för klassisk. Dessutom tycker jag den är rätt tråkigt klippt med dagens mått mätt. Listan ovan är såklart min subjektiva åsikt.

Vilken är din favoritbiljakt? Fattas någon viktig film? Mejla mig. peter@pternstrom.com