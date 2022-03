Cathie Björk: Vem vill vara en Putin puppy?

Elbilsrevolutionen som pågår är redan laddad för många. För att spä på lite bränsle i debatten tänker jag nu lägga in en brasklapp som kommer att få barnarbete i Kongo att se ut som rent biståndsarbete.

Just barnen i Kongo har av elbilsmotståndarna varit ett vanligt slagträ i elbilsdebatten. Med all rätt! Det är ett stort problem som man ska tala om och som ej ska accepteras. Precis som med allt utnyttjande av barn och vuxna människor i alla former av arbete, ska vi som konsumenter ställa krav på tillverkarna för att få bort missförhållanden.

Med detta sagt är det dags att rikta fokus mot ett välkänt alternativ som många envist tror är framtiden: Fossilbilarna.

Med Ukrainakrisen fullt pågående när detta skrivs har en stor del av västvärlden infört hårda sanktioner mot Ryssland. Med en stor statskassa på 600 miljarder dollar (en stor del i guld) har man sparat för sämre tider och det lär det bli av episka mått framöver. Nästan 40 procent av Rysslands inkomster kommer från export av olja och naturgas.

Vi i väst har gladeligen gjort oss beroende av rysk gas i Europa och kört bil på rysk olja. Pengarna har konstant rullat in och krigsmaskinen Ryssland har nu visat att det slumrande kalla kriget absolut inte är över. Putin skramlar med kärnvapen för att mota bort NATO och starten är Ukraina.

Frågan som vi alla nu bör ställa oss är: Vill jag bidra till detta?

Varje gång du tankar din bil är du med och bidrar till att oljenationernas inkomster fortsätter att rulla in. Utöver Norge och Kanada är det INGEN av topp 15 oljeproducenter i världen som kan betraktas som helt fungerande demokratier (källa: Democracy Matrix).

Med andra ord: Varje gång du tankar bidrar du till att dessa tveksamma demokratier eller diktaturer tjänar pengar. Nu argumenterar vi alltså inte om ETT land (Kongo) utan om MAJORITETEN av världens oljeproducerande länder. Specifikt för Ryssland är dessutom att de likt Kongo sitter på en dyr mineral nödvändig för bilindustrin. 40 procent av världens palladium kommer från just Ryssland. Palladium är det som sitter i katalysatorn och gör farliga ämnen … mindre farliga.

Nästa gång din elbilsrantande vän på Facebook klickar på skrattikonen och kör barnen i Kongo-kortet (trots att de kanske aldrig brytt sig innan) kan du köra med palladiumkortet och Putin. Om inte det räcker som argument kör du storsläggan med oljeargumentet. Det finns ingen normalbegåvad som kommer att käfta emot ett återkommande och helt uppenbart sponsrande av mindre trevliga stater/regimer eller kalifat varje gång man tankar.

Det argumentet förstår även de mest hängivna Sverigevännerna på Bensinupproret 2.0 också. Bara någon tänker det högt åt dem trillar faktiskt poletten ner. Ja, jag vet att BU 2.0 är folk från vänster till höger, mindre begåvade och högbegåvade. Men vad vore en krönika utan lite generaliseringar? Jag pundar nämligen kommentars-troll. Några som dock inte förstod det där med att inte sponsra kalifat är möjligen Ericsson … Där kan vi snacka om stortroll. På riktigt.

Europa har vaknat och man har insett att självförsörjning av energi är ett måste för att inte behöva riskera att bli lydstater. Vill vi bort från oljeberoende finns ett grymt smidigt alternativ redan. Elbilen. Inte ännu prismässigt tillgänglig för alla, men till skillnad från fossilbilarna kommer elbilen att bli billigare och billigare. Ny teknik går ner i pris när volymerna ökar. Men just nu överträffar efterfrågan tillgången på flera sätt. Därför har vi höga priser ett tag till. Tyvärr.

Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft, batterilager och vätgaslager kan göra oss mer oberoende av dessa stater på sikt. Med egna solceller på ditt villatak kan du själv producera el för 4 000 mils bilkörning under den ljusa halvan av året. Idag vaknar elbilister med full tank i sin elbil och behöver inte fundera på vilken galning som får bensinpengarna. Med nästan 30 procent elexport är Sveriges elproduktionen inte en flaskhals. Det är struntprat.

Elinfrastrukturen däremot (brist på överföring) är det som ger "elbristen" lokalt. Den är inte struntprat. Åtgärda! Vår produktionskapacitet kommer att öka varje år om vi behåller nuvarande kärnkraft. Det blir bättre! Elbilar med litiumjärnfosfatbatterier (LFP) är alltså ett utmärkt koboltfritt val för den som vill bidra till att öka Sveriges självständighet på energisidan. Ryssland producerar en hel del nickel också. Därav just LFP-pushen trots att Kina är storproducenten just nu.

Om regeringen skippar reduktionsplikten och gör en rejäl satsning på elbilsövergången kommer vanligt folk ha råd att tanka ett tag till och samtidigt gör man det möjligt att få en snabb omställning till elbilar likt i Norge. Då är reduktionsplikt helt ointressant 2030. Vi når målen ändå. Det parti som går till val på slopad reduktionsplikt och momsfria elbilar kommer att få min röst.

För min del har den senaste tidens krigshot fått mig att inse att jag, så mycket det går, så fort som möjligt vill komma ifrån att varken vara en Putin puppy eller någon annan oljestats puppy. Vill du?