Volvo sätter produktionsrekord i Torslanda – ökar tempot med 35 procent.

Idag tillverkade Volvo bil nummer 200.000 i Torslandaverken. Det är en fantastisk produktionsökning med hela 35 procent.

Volvo Cars har vind i seglen, det har vi skrivit förut. 2018 blir ännu ett rekordår som kan läggas till en lång rad under Håkan Samuelssons ledning.

Men idag nås vi av nyheten att Volvo tillverkat sin 200.000:e bil i Torslanda. Det ska jämföras med fjolåret 2017 då man behövde tolv månader för att nå upp i 200.000 bilar. I grova tal har Volvo Cars lyckats öka månadstempot med drygt 5.000 fler bilar – en ökning med cirka 35 procent.

Att uppnå en sådan stor ökning är inget annat en bedrift. När en bilfabrik går på max brukar det inte gå att göra speciellt stora rationaliseringar, med mindre än att man bygger om rejält eller förstorar golvytan.

Torslandaverken är under hård press då man bygger alla SPA-modellerna (förutom S90 och S60), det vill säga både personbilar och suvar från 60-serien och 90-serien. Någon lättnad uppnås inte förrän nästa generation XC90 lanseras, den ska nämligen flytta till USA-fabriken i Charleston.

Bil nummer 200.000 var en röd Volvo V60, destinerad till kund i Japan. Det var under 2014 som Volvo invigde sin stora tillbyggnad "TA3" i Torslandaverken, en ökning av kapaciteten med 50 procent. Under hösten 2014 utökade Volvo Cars till tre skift. Torslandaverken öppnade 1964 och under perioden 1964-2015 byggdes det sju miljoner bilar.

Främsta orsaken till att det är vind i seglen för Volvo Cars är förstås ett förnyat modellutbud som tagits emot mycket väl av marknaden. Volvo XC60 blev årets bil globalt 2018 (World Car Awards) och Volvo XC40 blev årets bil i Europa 2018 – Volvos första utmärkelse i denna tävling.

Under 2015 sålde Volvo Cars för första gången över en halv miljon bilar (500.127) och halvårsrapporten pekar mot att 2018 blir första året med en försäljning över 600.000 bilar.