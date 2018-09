Årets galnaste biltest: Tesla mot V8-monstren

Här är årets galnaste biltest: Tesla Model S 100D utmanas av V8-monstren BMW M5 och Dodge Challenger SRT Hellcat.



ams testlag släpper loss 1.739 hästkrafter för att kora Sveriges bästa och brutalaste prestandabil.



"Denna planetens kvickaste bil lockar fram det sämsta ur mig", säger Fredrik Langendorf, en av testförarna.

Att låta en av Sveriges mest miljösmarta bilar att ta sig an två av de smutsigaste och brutalaste V8-bilarna på marknaden kan tyckas vara galet.

Men vid närmare eftertanke är det relativt logiskt – det handlar nämligen om tre av de mest potenta prestandabilarna som går att uppbringa i Sverige. Att en av dem råkar gå på el och en annan drar över två liter bensin per mil kan vi inte rå för.

Totalt har de tre bilarna 1.739 hästkrafter. Skattemässigt klassas de i helt olika bonus/malus-klasser: från 360 kronor i årsskatt till 25.325 kronor.

Tesla är på papperet svagast i gänget med bara 422 hästkrafter. Men i verkligheten visar det sig att Teslan är den kvickaste bilen och framstår som det smartaste valet. Både när det kommer till ekonomi, användbarhet och förstås – miljö och energieffektivitet.

Men är den roligast? Här går åsikterna i testlaget isär.

"Både BMW M5 och Dodge Hellcat är roliga en stund. Men jag skulle aldrig vilja leva med dem. Då har jag hellre en riktig banracer. All or nothing, baby!", säger auto motor & sports testredaktör Jens Trulsson.

Kollegan John Eriksson håller dock inte med:

"Mitt val blir Hellcat."

