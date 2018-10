Aston Martin Valkyrie har en 6,5-liters V12-motor på 1.150 hk – som låter fantastiskt

Vid 11.000 rpm låter V12:an som gamla tiders F1-motorer och pumpar ur sig 1.150 hk. Skruva upp volymen och njut!

Aston Martins hyperbil Valkyrie närmar sig färdigt skick, inför leveranserna nästa år. I en film som vd Andy Palmer lagt ut på twitter får vi ett första smakprov på hur V12-motorn låter.

V12:an är konstruerad av Cosworth och de låter motorn varva till hela 11.000 rpm. Inte oväntat så påminner Valkyrie om gamla tiders F1-motorer.

Motorljudet låter ganska instängt, vilket får oss att tro att inspelningen skett i en motorbromsbänk. De mera avancerade bänkarna kan efterlikna racingbanor och även skapa g-krafter för att säkerställa att motorsmörjningen fungerar i alla lägen.

Aston Martins hyperbil – konstruerad av F1-geniet Adrian Newey – gick först under arbetsnamnet AM-RB 001. Inte speciellt smidigt på tungan men sedan hittade Aston Martin ett bättre namn: Valkyrie. Namnet Valkyrie är det engelska namnet för isländska Valkyria, ett kvinnligt andeväsen som har sina rötter i nordisk mytologi.

Valkyrie ansluter till en lång tradition av "V-namn" som började 1951 med Aston Martin Vantage. Från början var Vantage en motorstarkare prestandaversion av Aston Martin DB2 och modellnamnet blev använt på allvar från och med DB5. Sen har det fortsatt med V-namn hos Aston Martin. Efter Vantage har vi fått Virage, Vanquish och senast Vulcan – sportvagnen som bara är byggd för bana.

Aston Martin Valkyrie utvecklas med Adrian Newey och Red Bull Advanced Technologies, samt en mängd namnkunniga leverantörer. I skrivande stund sägs Valkyrie vara klar till 90 procent. Leveranserna ska inledas nästa år.

The sound of “THE” GREAT British car company! Thank you @Cosworth @redbullracing #AstonMartinValkyrie #NaturallyAspirated#V12 pic.twitter.com/HmEICj29uH