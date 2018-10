Volvo Cars fortsätter att växa – ökade försäljningen med 13 procent under september

Under september ökade Volvo försäljningen globalt och visade även fina siffror i Europa – när nästan alla andra backade. Under årets första nio månader sålde Volvo lika mycket bilar som under hela 2014.

Volvo har blivit ett suv-märke, XC60 toppar försäljningen och XC90 ligger på andra plats. XC40 närmar sig raskt.

Volvo har verkligen vind i seglen och siffrorna från september utlovar ännu ett rekordår. Den globala försäljningen ökade med 12,9 procent i september med 60.622 bilar. Störst var ökningen i Kina, där Volvo ökade med 14,4 procent (13.205 bilar).

Den globala försäljningen under årets första nio månader blev 472.553 bilar, en ökning med 14,3 procent jämfört med fjolåret. Det innebär att Volvo sålde fler bilar på nio månader än man gjorde under hela året 2014.

I Europa brottades många biltillverkare med nya körcykeln WLTP, som sedan 1 september är krav för att bilarna ska säljas inom EU. Volvo har relativt få motoralternativ och det gjorde certifieringsprocessen enklare och i Europa sålde man 29.922 bilar under september, en uppgång med 8,4 procent.

Under årets första nio månader är det Volvo XC60 som överlägset toppar försäljningen med 134.975 bilar. På andra plats kommer XC90 med 70.329 bilar, följt av V40/V40 CC med 59.501 bilar. Nykomlingen Volvo XC40 sålde under perioden januari–september 48.543 bilar.

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet, Q3, kommer inom kort och då väntas nya rekordsiffror. Under 2015 sålde Volvo Cars för första gången över en halv miljon bilar (500.127) och halvårsrapporten i juli pekar mot att 2018 blir första året med en försäljning över 600.000 bilar.

