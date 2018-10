Säkerhetsexperter misstänksamma mot biltillverkarna – märkta delar funna

Flera biltillverkare använder specialdelar under krocktester. Det misstänker i alla fall flera säkerhetsexperter sedan Euro NCAP funnit bland annat krockkuddar märkta "For crash test only".

Det är Euro NCAP och det brittiska säkerhetsföretaget Thatcham Research som berättar att det hittat delar från flera tillverkar som förefaller vara specialtillverkade för att klara Euro NCAP-testerna bättre.

Efter testerna görs stickprov där bilarna plockas isär för att kontrollera individuella komponenter i bilarna. Det är vid sådana tester som dessa fynd har gjorts. Det har bland annat hittats krockkuddar, ISOFIX-fästen och sätesstoppning märkta "Euro NCAP Only".

Euro NCAP själva säger att de följer upp alla sådana här fall och att en tillverkare förklarat dessa fynd med att de ibland öronmärker vissa delar för Euro NCAP-test att produktionen av bilarna inte ska bli försenad.

Vidare berättar Euro NCAP att de inte hittat något som bekräftar att någon tillverkare medvetet fuskat på deras tester och att de inte hittat någon märkt komponent inom de senaste två åren.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.