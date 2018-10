Viltolyckorna bara ökar: ”Tyvärr verkar det bli nytt rekordår”

Här är listan över länen där olycksrisken är störst. Och tipsen om hur du kan undvika olyckan – och vad du gör när den inträffat.

Nu är vi inne i den årstid när risken för viltolyckor är som störst.

Höstmörkret är här. Och med det tyvärr också viltolyckorna. Oktober och november är de månader där flest olyckor brukar inträffa.

"Under hösten är djuren mer aktiva och hamnar oftare på vägarna på grund av jakt, svampplockare och brunsttider. Kombinationen med en mörk och nederbördsrik årstid gör vägarna livsfarliga för både djur och människor", säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Bor du i viltrika områden som Kalmar och Kronobergs län finns ännu större anledning att se upp. De två småländska länen toppar statistiken över viltolyckor per tusen personbilar i trafik. Mer än två procent av bilarna är inblandade i viltolyckor. Stockholms län är, av förklarliga skäl, minst drabbat.

Så gör du vid en viltolycka

Sätt ut varningstriangeln.



Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.



Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.



Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.



Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

2017 blev ett dystert rekordår med över 61.000 viltolyckor. Hittills i år har över 40.000 viltolyckor rapporterats in till polisen. Och med tanke på att vi precis gått in i oktober bedömer If risken för ett nytt rekordår mycket stor.

Anledningen till att viltolyckorna försöker att öka är bland annat att både älg- och vildsvinsstammen ökar efter relativt milda vintrar i landets södra delar.

En krock med älg ger i genomsnitt skador på bilen för 30.000 kronor. Dyrast är vildsvin med 40.000 kronor i snitt. De är låga, kompakta och tunga. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15.000 kronor.

Risken att krocka är störst i skymning och gryning då djuren rör sig. Man ska också vara extra uppmärksam vid skogskanter, skogsområden med vattendrag på ena sidan om vägen, vid kalhyggen och givetvis där viltstängsel börjar eller slutar.

"Håller du på att krocka med ett mindre djur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är större vid en okontrollerad undanmanöver, säger Johan Granholm.

Handlar det om en älg eller kronhjort blir taktiken annorlunda. Djuren är tunga och har långa ben. Vid en kollision kastas kroppen mot och in genom vindrutan, vilket kan ge svåra personskador.

"Om du hinner ska du styra mot bakkroppen. Den är lättare och förhoppningsvis undviks vindrutezonen, säger Johan Granholm.

I genomsnitt dör ungefär fem personer per år i viltolyckor.

Här är risken störst för viltolyckor



Placering Län Antal olyckor per 1.000 personbilar i länet 1 Kalmar 21,37 2 Kronoberg 20,33 3 Värmland 16,06 4 Jämtland 15,9 5 Blekinge 13,00 6 Södermanland 12,89 7 Gotland 12,83 8 Jönköping 12,39 9 Uppsala 10,67 10 Dalarna 9,76 11 Östergötland 9,69 12 Örebro 9,02 13 Västra Götaland 8,45 14 Halland 8,20 15 Västerbotten 7,88 16 Västmanland 6,43 17 Gävleborg 6,36 18 Skåne 6,33 19 Norrbotten 6,04 20 Västernorrland 4,97 21 Stockholm 3,51

Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagenDe ingår därför inte i statistiken. Statistiken är hämtad från Nationella Viltolycksrådetpolisrapporterade viltolyckor år 2017 t o m 2018-09-24.

Vanligast krocka med rådjur

Djur Antal olyckor Rådjur 45.863 Vildsvin 6.082 Älg 5.941

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.