Audi erkänner avgasfusk på dieselmotorer – betalar 9 miljarder kronor i böter

Åklagarmyndigheten i München dömer ut dryga böter till Audi AG för avgasfusk på V6 och V8 TDI-motorer. Audi tänker inte överklaga domen.

Audi AG vidhöll länge att man inte hade något avgasfusk i V6 TDI, men nu erkänner man sin skuld.

Audi AG gör en pudel och erkänner att man använt avgasfusk på V6 TDI och V8 TDI. Audi AG erkänner också att man inte upptäckte det avgasfusk som fanns på de fyrcylindriga dieselmotorerna EA 288 och EA 189 som levererades av Volkswagen.

Åklagarmyndigheten i München meddelade idag att man finner Audi AG skyldiga till överträdelse av reglerna för avgasutsläpp. Bötesbeloppet sätts till 900 miljoner euro, alltså drygt nio miljarder kronor.

Audi säger i ett pressmeddelande att man accepterar domen och böterna, därmed erkänner man också sin skuld i själva sakfrågan. Bötesbeloppet är så stort att det kommer att utgöra en avgörande skillnad i nästa årsbokslut, varnar Audi. Domen ska inte överklagas, avslutar Audi sitt pressmeddelande.

När "dieselgate" briserade i september 2015 riktades den mesta uppmärksamheten mot Volkswagens fyrcylindriga dieselmotorer. Avgasfusket upptäcktes av de amerikanska miljömyndigheterna US Environmental Protection Agency (EPA) och the California Air Resources Board (CARB). Men senare under hösten 2015 framkom det också misstankar mot 3,0-liters V6 TDI som fanns i Audi-modeller men även hos Porsche.

I USA är det tillåtet att under vissa betingelser skydda motorn genom att tillfälligt minska avgasreningen, men då måste de villkoren anges när motorn avgascertifieras. Audi hade inte anmält några undantag men de amerikanska miljömyndigheterna upptäckte tre programfunktioner varav en klassades som avgasfusk av EPA. Programfunktionen styrde temperaturnivån på avgasreningen och enligt EPA var den anpassad för att bara aktiveras när bilen gick genom den körcykel som används vid avgastest.

Det huvudsakliga syftet med att stänga av eller minska avgasreningen var att spara på förbrukningen av AdBlue-vätska. De stränga, amerikanska avgasreglerna för dieselmotorer gick inte att uppfylla utan att använda SCR-rening med AdBlue men det visade sig svårt att få plats med en tillräckligt stor tank för vätskan.

Audi antog att bilägarna inte skulle gilla det extra besväret att behöva fylla på AdBlue flera gånger mellan servicetillfällena. Därför tog man beslutet att helt sonika stänga av avgasreningen, vilket ökade NOx-utsläppen kraftigt.

I dombeslutet från åklagarmyndigheten i München anges inte i detalj hur avgasfusket sett ut i de europeiska V6 TDI och V8 TDI. Men en gissning är att man även här haft som huvudsyfte att minska AdBlue-förbrukningen.

I mitten av juni dömdes Volkswagen AG till en liknande dom av domstolen i Brunswick. Bötesbeloppet blev en miljard euro, cirka tio miljarder kronor, och Volkswagen accepterade domen utan att överklaga. I USA blev VW:s böter för avgasfusket betydligt högre, över 200 miljarder kronor.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.