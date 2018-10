Cyan Racing visar Lynk & Co 03 WTCR-racebil som följs av 500 hk gatmodell

Nästa år ska Thed Björk tävla i WTCR med Lynk 03. Men raceteamet ska även utveckla en sportig gatmodell med 500 hk.

Gatversionen Lynk & Co 03 Cyan till vänster och till höger Thed Björks TCR-racebil.

Polestar Racing har alltid förknippats med Volvo men sedan bytte motorsportföretaget namn till Cyan Racing och numera fokuserar man på Lynk & Co. Som alla nog minns är Lynk & Co ett syskonföretag till Volvo Cars, båda ägs av Zhejiang Geely Holding Group.

2018 har varit ett "mellanår" för Cyan Racing efter att Thed Björk vann VM-titeln i WTCC 2017. Men till nästa år är det full fart igen med standardvagnsracingen då Cyan Racing ska tävla i FIA WTCR med sedanmodellen Lynk & Co 03. WTCC har bytt namn till WTCR efter att man skiftat till TRC-bilar.

Satsningen presenterades vid ett event på Fuji Raceway i Japan. Thed Björk är engagerad som förare 2019 och övriga förare ska meddelas vid senare tillfälle.

Men minst lika spännande som motorsporten är beskedet att Cyan Racing (precis som Polestar gjorde) ska utveckla en sportig gatmodell, baserad på Lynk & Co 03. Gatbilen ska ha ett "nära släktskap" med racebilen och få en motor som ger 500 hk. Den nya gatmodellen Lynk & Co 03 Cyan ska föregås av en konceptbil, men när den ska få publik premiär får vi inte reda på. Illustrationerna får fungera som aptitretare, tills vidare.

"Vårt mål som raceteam är att återta vår VM-titel och utforska nya sätt att förbättra fordonsprestanda tillsammans med Lynk & Co," sa Christian Dahl, vd för Cyan Racing. "Vi kommer att utnyttja vår erfarenhet från tidigare bilprojekt i kombination med de stora mängd data som vi kommer att få från motorsporten genom tusentals varv på racingbanor över hela världen under extrema förhållanden."

Utvecklingen av racebilen Lynk & Co 03 startade under 2018. TRC-bilen får en 2,0-liters turbomotor som ger 350 hk och 420 Nm. Bilen är framhjulsdriven med en sexväxlad sekventiell låda och väger in på 1.265 kilo, inklusive förare. Lynk & Co 03 TCR erbjuds även till privata team och priset är 130.000 euro.

"Att återigen sikta på VM-titeln när jag börjar min sjunde säsong med Cyan Racing är en dröm som går i uppfyllelse," sa Thed Björk. "Speciellt i kombination med det banbrytande samarbetet med Lynk & Co, som kommer att innefatta utvecklingen av ett prestandakoncept, är det inget annat än fantastiskt."

