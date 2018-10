Legaliserad marijuana leder till fler trafikolyckor visar IIHS-studie – upp 6 procent

Allt fler delstater i USA tillåter marijuana och IIHS har jämfört olycksstatistik. Antalet trafikolyckor har ökat med sex procent efter legalisering, jämfört med närliggande delstater som inte tillåter bruk av marijuana.

Sedan i januari är det tillåtet med marijuanaförsäljning även i den stora och folkrika delstaten Kalifornien. Foto: David McNew/Getty Images.

Det oberoende försäkringsinstitutet IIHS, Insurance Institute for Highway Safety, har funnit ett samband mellan legaliserad marijuana och ökat antal trafikolyckor. Vissa delstater i USA har haft laglig försäljning av marijuana sedan 2016–2017 och andra, intilliggande delstater har inte legaliserat marijuanabruk.

Colorado, Nevada, Oregon och Washington har legaliserat bruket och försäljningen av marijuana. I de fyra delstaterna såg IIHS och systerorganisationen HLDI (Highway Loss Data Institute) att antalet försäkringsanmälda olyckor/skador ökade med sex procent efter legalisering – jämfört med tidigare statistik och grannstater.

IIHS tittade även på statistiken över polisrapporterade trafikolyckor i Colorado, Oregon och Washington. I dessa tre stater såg man en ökning med 5,2 procent efter att marijuana legaliserats. Då jämförde IIHS med perioden 2012–2016, innan legaliseringen.

"Den nya IIHS/HLDI-undersökningen om marijuana och trafikolyckor indikerar att legalisering av alla typer av marijuanabruk har en negativ inverkan för säkerheten på våra vägar", säger IIHS/HLDI-chefen David Harkey. "Stater som undersöker möjligheten till legalisering av marijuana bör överväga denna effekt på trafiksäkerheten."

Förutom de fyra delstaterna som var med i IIHS-undersökningen har även Kalifornien, Alaska, Maine, Massachusetts, Vermont och the District of Columbia infört legalisering av marijuana. Inom kort kommer väljarna i New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Michigan, North Dakota, Missouri och Utah att bestämma om eventuell legalisering av mariujana.

Att framföra motorfordon och vara påverkad av marijuana är förbjudet i alla 50 delstater i USA. Men till skillnad mot alkohol är det betydligt svårare att mäta mängden marijuana – den aktiva drogen heter THC – på ett exakt sätt. Ett positivt THC-resultat kan vara resultatet av ett intag som skett flera dygn tidigare, ibland även veckor efter. Att upprätta statistik på hur många olyckor som marijuana är orsaken till blir svårt, då förarna ofta blandar alkohol och marijuana.

Undersökningen från IIHS motsäger en rapport från 2015 som amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA utförde. Då fann man att riskerna inte ökade nämnvärt vid bruk av cannabis och hasch/marijuana. Studien utfördes i Virginia Beach under 20 månader och omfattade nära 11.000 bilförare.

NHTSA undersökte även riskerna hos alkoholpåverkade förare. I USA kan man i de flesta delstater dricka rejält mycket utan att var "rattonykter", gränsen går vid 0,8 promille alkohol i blodet. I Sverige har vi 0,2 promille som gräns.

I den studie som NHTSA tog fram visade det sig att 0,5 promille alkohol i blodet hos bilföraren fördubblade risken för en trafikolycka (jämfört med den som inte alls druckit). Vid laggränsen 0,8 promille fyrdubblades risken för en olycka och för de som nått 1,2 promille var risken nästan åtta gånger högre.

