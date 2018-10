11 viktigaste nyheterna just nu – här är din nästa bil

Hösten är biltillverkarnas viktigaste tid – nu pressas nya modeller ut på löpande band för att du ska lockas till bilhallen. Här är de viktigaste nyheterna som snart går att köpa.

BMW 3-serie är en av årets viktigaste bilnyheter. Större njurar, bredare strålkastare och mer markerade luftintag under stötfångaren utmärker den nya modellen.

3-serien i helt ny upplaga

Tekniskt bygger nya BMW 3-serie på samma plattform som 5-serien och 7-serien – det är alltså en avancerad och påkostad nykomling i mellanformat. Gillar du teknik, fina motorer och avancerade elektroniska system lär du inte bli besviken. Karossen har gjorts halare och luftmotståndet cW är sänkt från 0,26 till 0,23 för G20. En del av förbättringarna är "gardiner" som kan öppnas och stängas efter kylningsbehov och att undersidan är nästan helt slät.

17-tumsfälgar är standard och det går att välja till 18 tum eller 19 tum samt 20-tums M Sport-fälgar. BMW 320d och BMW 320d xDrive kan levereras med M Sport Plus-paket, vilket inkluderar M Sport-bromsar. De nya skivbromsarna har en yttre skiva av gjutjärn med aluminiumcentrum för att spara vikt. De utmärks med blålackerade bromsok och M-logotyp. M Sport- bromsarna är standard på 330i M Sport. På modellerna BMW 330i och BMW 330d ingår M Sport- differential i M Sport Plus-paketet.

De som vill öka på körglädjen kan gå från SE eller Sport till M Sport-chassi, som sänker bilen tio millimeter. M Sport-chassi innebär också hårdare fjädrar, tuffare krängningshämmare och hårdare bussningar i länkarmarna. Dessutom har BMW ökat på cambervinkeln något. Med tillvalet M Sport Plus får man mer avancerade stötdämpare och elektroniskt styrd diffbroms i bakaxeln.

Nya BMW 3-serie Sedan har fler funktioner för förarassistans. Som standard finns autobroms med fotgängarvarning. Väljer man till "Driving Assistant Professional" tillkommer aktiv farthållare med Stop & Go-funktion, assistans vid styrning och filbyte samt en mängd varningsfunktioner.

Först ut är sedanmodellen men storsäljande i Sveige, Touring, kommer tidigt nästa år.

Nya 3-serien har nya system för parkering som ger både longitudinell och lateral vägledning vid parkering, backningsassistans, parkeringsavståndskontroll samt backkamera. BMW har också förbättrat sin head up-display (tillval) med ökad skärmyta som nu är 70 procent större och har förbättrad grafik.

En annan nyhet är att 3-serien får automatisk uppdatering av bilens programvara, trådlöst från "molnet", vilket är första gången för BMW. De digitala tjänsterna BMW Connected och BMW ConnectedDrive har fått fler funktioner med bland annat möjlighet att låsa upp och starta bilen via smartphone. Som standard har instrumentbrädan en bildskärm på 5,7 tum och en kontrollskärm på 8,8 tum. Med tillvalet BMW Live Cockpit Professional får man en helt digital 12,3-tums instrumentbräda och 10,25 tums kontrollskärm (som på X5).

Det förlängda axelavståndet och den ökade bredden avspeglar sig i interiören, där det är en aning mera utrymme i sidled och bättre benutrymme i baksätet (+ 11 mm). Behöver man mer utrymme är 5-serien det naturliga valet, anser BMW. Baksätet delas 40/20/40 och bagagevolymen anges till 480 liter. Dragvikten är 1 600 kilo.

De nya strålkastarna missar man inte, de innebär numera att allt ljus kommer från energisnåla lysdioder, LED (standard). Som tillval finns adaptiva LED-strålkastare och som toppversion finns BMW Laserlight med en räckvidd på 530 meter.

De sex modellerna som inleder 3-seriens lansering följs av fler, när man justerat produktionen och fått upp takten i München. Till sommaren kommer laddhybriden BMW 330e iPerformance med en elektrisk räckvidd på cirka 60 kilometer. Det är längre än gamla 330e, men inte lika långt som nya X5. Förbrukningen ska ligga på 1,7 l/100 km och koldioxidutsläppet på 39 gram per kilometer. Åttastegad automatlåda blir standard, men bilen blir inte fyrhjulsdriven.

Systemeffekten när både elmotorn och bensinmotorn ger fullt i laddhybriden är 185 kW (252 hästkrafter) men den kan tillfälligt "boostas" till 215 kW (292 hästkrafter) med ett särskilt läge. Som bäst gör bilen 0–100 km/h på sex sekunder. Försäljningen startar till sommaren.

Den första BMW 3-serien kom 1975 och nu, 15 miljoner bilar senare, är vi inne på den sjunde generationen. Nya 3-serien G20 är längre (4 709, + 85 millimeter), bredare (1 827, + 16 millimeter) och något högre (1 442, + 1 millimeter). Axelavståndet har också vuxit, till 2 851 millimeter (+ 41 millimeter). Spårvidden har ökat med 43 millimeter fram, 21 millimeter bak.

Alriks betyg: Det här är förmodligen den bästa bilen i klassen och en klar testvinnare. Men BMW behöver en ny Bangle – när bara märkesnördar ser att det är en ny bil är något galet.

Läs mer om modellen här

Mer bus i A-klassen

Nu sätter Mercedes mer fart på A-klassen. Först ut är Mercedes-AMG A35 4Matic med en dubbelturbofyra på två liter som ger 306 hk och 400 Nm.

0–100 går på 4,7 sekunder. I Dynamicläget kan det inre bakhjulet bromsas individuellt för ännu bättre instyrning.

Som extrautrustning finns ett AMG Track Pace-system, en avancerad färddator som håller koll på sektortider och varvtider – slår du din bästa sektortid lyser siffrorna i grönt! Försäljningen startar i januari och priset lär börja runt 50 000 euro.

Steg två i A-klasstrimningen är AMG A45– eller blir det en A50? – med över 400 hk. Den kommer senare nästa år.

Alriks betyg: Tuff imagebyggare men tänk om den också haft en elmotor för ännu högre prestanda! Lite KERS F1-magi.

Läs mer om modellen här

Billigaste elsuven

I grunden för Renaults nya konceptbil K-ZE finns den indiska basbilen Kwid som kostar motsvarande 35 000 kronor, men då har man sparat in på exempelvis krockkudde i ratten! Men K-ZE får krockkuddar, luftkonditionering, parkeringssensorer, backkamera och en stor skärm för navigering.

Försäljningen startar nästa år i Kina och det lär dröja till 2020 innan den kommer till Europa. Enligt NEDC-körcykeln ska räckvidden vara 25. Ska vi tippa på strax över 200 000 kronor?

Alriks betyg: Elbilarna måste ner i pris och för stadspendling räcker 19 riktiga mil mycket bra. Här har Renault en bra chans att öka elbilsvolymerna rejält.

Läs mer om modellen här

Auris blir Corolla

Generation 12 av Toyotas kompaktbil byter namn från Auris och blir dessutom en världsbil – med samma karosser i alla länder. En extremt viktig modell som förmodligen kommer sälja bra i Sverige.

Alriks betyg: Jag gillar Corollanamnet men det är ofattbart att Toyota släppt greppet om "miljövänlig bil" – varför ingen laddhybrid? Men den kommer nog.

Läs mer om modellen här

Nya GLE utmanar X5

Nya Mercedes GLE tar ett rejält kliv från föregångaren. Innerutrymmena har blivit större, exempelvis är benutrymmet bak 6,9 cm längre och längst bak finns det en extra sitsrad och sitt inställningen av sittpositionen sker på klassiskt Mercedesmanér med en miniatyrstol på innerväggen.

Produktionen startar tidigt 2019 och GLE 450 4Matic är en mildhybrid med 48-voltssystem. Start-generatorn med sina 22 hk kan hjälpa till med drivningen.

Det Mercedes är mest stolta över är förmodligen det nya chassit, där dämpningen och fjädringen av varje hjul justeras individuellt. I terräng kan varje hjuls markfrigång regleras manuellt via infotainmentskärmen för riktigt bra terrängegenskaper. Har ett hjul fjädrat in maximalt och ett annat hänger fritt i luften kan man alltså trycka ut det hjul som fjädrat in. Pris för 350 d 4Matic från 65 000 euro.

Alriks betyg: Nya BMW X5 får tuff konkurrens och lite märkligt är det kanske att dessa båda bilar är ännu bättre i terrängen än föregångarna. Kör verkligen ägarna i skogen?

Läs mer om modellen här

Fler mil i i3

Hur snabbt batteriutvecklingen går bevisas av senaste versionen av BMW i3. 2013 rymde batteripaketet 22,6 kWh – det nya batteriet rymmer 42,2 kWh.

Räckvidden är därmed uppe i 310 km enligt WLTP. En verklig räckvidd på 25 mil. REX-motoralternativet försvinner i Europa, medan det finns kvar i USA där runt 70 procent av kunderna beställt REX mot cirka 25 procent i Europa. Priserna startar på 419 000 kronor.

Alriks betyg: Trots uppdateringen ligger nya i3 långt från Kia e-Niros WLTP-siffra på 48 mil – illa för en premiumtillverkare!

Läs mer om modellen här

Snabbaste sjusitsen runt Ringen

Tiguansyskonet Skoda Kodiaq finns i en RS-version med 240 hk och 500 Nm. 0–100 km/h går på 6,5 sekunder. Runt Nürburgring har Kodiaq RS klockats för en tid på 9.29,84 minuter, vilket är rekord i den lite udda klassen för suvar med plats för sju personer. Pris under 50 000 euro.

Alriks betyg: Ringentider och suvar... men okej, det är säkert en riktigt härlig och sportig familjesuv.

Läs mer om modellen här

Peugeots laddhybrider

Nästa höst kommer både Peugeot 508 och 3008 som laddhybrider med 225 hk och framhjulsdrift eller 300 hk i 4WD-utförande. Batterierna är på 11,8 kWh/13,2 kWh och sitter under baksätet. Räckvidden är enligt WLTP 50 km.

3008 Hybrid 4 med 300 hk klarar 0–100 km/h på 6,5 sekunder och är därmed den snabbaste seriebyggda Pegan genom tiderna! Mer matnyttigt, nya Peugeot 508 kommer nu som kombi i en SW-version.

Alriks betyg: Äntligen lite moteld till VW Passat och Kia Optima som härjar närmast fritt i klassen för prisvärda familjeladdhybrider. 508 SW laddhybrid kan bli en ny tjänstebilsfavorit!

Läs mer om modellen här

Bussklass

Snyggare men inte extrovert. Mycket modernare på insidan. Riktigt bra utrymmen. Skjutbart baksäte blir extrautrustning och den främre passagerarstolens ryggstöd går att fälla. Två olika chassin att välja på, komfort eller sport med adaptiv dämpning. Ett knippe assistanssystem. Leveranserna börjar i februari.

Alriks betyg: Mpv-bilarna tappade 13 procent i Europa första kvartalet 2018. Förnuft räcker inte mot tuffare suvar. Blir det här sista generationen B-klass?

Läs mer om modellen här

Höstens viktigaste bil

Kia e-Niro gjorde Europapremiär och med sin uppgivna räckvidd på 48,5 mil och ett batteri på 64 kWh lär den skrämma en och annan premiumtillverkare. Försäljningen startar i december men priset är ännu inte fastställt.

Alriks betyg: Klarar Kia av att producera stor volym kan det här betyda att man slår undan fötterna på alla andra så kallade volymbilstillverkare – och tar av premiummärkena. Kia var tvåa i Sverige i september.

Läs mer om modellen här

Kia "CLS"

Nya Kia Proceeds bakruta lutar hela 64 grader jämfört med den vanliga Kia Ceed Sportswagon som har en rutlutning på 51 grader. Det här ger trots det en bagagevolym på 594 liter, vilket bara är 31 mindre än den traditionella kombin. Proceed börjar säljas i Sverige första kvartalet 2019. Det här är en "folkversion" av Mercedes coupésedan CLS, fast i kombiutförande.

Alriks betyg: Ännu en Kia som kan plocka kunder från alla andra. Får präktiga Golf lite konkurrens?

Läs mer om modellen här