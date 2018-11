BMW:s skräckfel kan kosta över 200.000 att laga

Premium Ett vanligt fel på BMW:s populära suv-modeller kan kosta upp emot 200.000 kronor att laga – och får märkesverkstäderna att ge upp. Men med begagnade delar kan kostnaden kapas rejält.

BMW har gjort ett klantigt misstag i konstruktionen av suv-modellerna X3 och X5. Om spolarvätskeslangen börjar läcka hamnar vätskan i en kabelhärva – som kan ge en mängd allvarliga elfel.

Det märks inte minst på den mörkblåmetallic BMW X5 xDrive40d av årsmodell 2011 som står med öppen motorhuv på en oberoende verkstad i Knivsta norr om Stockholm. Den har körts dit från en begagnathandlare några dagar tidigare.

Verkstadsägaren Remigijus Jucas och hans två kollegor är färdiga med bilen och fakturan de ska skicka till ägaren landar på 55.000 kronor.

"Bilen varnade för låg spolarvätskenivå trots att det fanns spolarvätska, och höger strålkastare slutade att fungera. Ägaren körde bilen till en allbilverkstad som bytte bland annat motorn till vindrutespolningen och satte in en ny kabelstam som löper strax under främre högra hjulhuset, men de kopplade kablarna fel och fick inte igång bilen. Då ställde de den på parkeringen utanför verkstaden, men glömde att sätta tillbaka en plastkåpa i motorrummet. Då kunde vatten rinna ner i ett styrdon under motorhuven, som blev förstört", berättar Remigijus Jucas.

Märkesverkstaden: Inte lönt att reparera

När verkstaden inte lyckades åtgärda felen löste bilägarens försäkringsbolag till sist in bilen, och konsulterade en BMW-auktoriserad verkstad, som kunde konstatera att det inte lönade sig att reparera bilen. Verkstaden bedömde att felsökning och reparation kostar mer än vad bilen är värd – ungefär 200.000 kronor.

Försäkringsbolaget sålde sedan den icke fungerande bilen till en begagnathandlare.

"Bilhandlaren känner oss och bad oss titta på BMW:n", säger Remigijus Jucas.

Att kostnaden för att reparera felet hamnade på 55 000 kronor beror på att han använt begagnade delar, bland annat styrdon, kabelstam samt en handfull andra delar inköpta för totalt 12.000 kronor.

Läckande slang kan kosta hundratusentals kronor

Grundorsaken till problemen som börjat med larm om låg spolarvätskenivå och en trasig strålkastare är en liten läcka på spolarvätskeslangen som går upp till framrutan på BMW:n, och som på sin väg dit löper inuti kabelhärvan ovanför hjulhuset. Den läckande spolarvätskan sipprar därmed ut i kabelhärvan. Och kablarna som är inklädda i plast är spruckna på många ställen så vätska och fukt kan tränga in. Spolarvätskeslangen är också gjord i plast – ett dåligt materialval.

"Plast som kabelisolering är dåligt, den spricker efter ett tag och kablarna blottas. Och det är idiotiskt att dra spolarvätskeslangen inuti en kabelhärva, den borde dras så den inte kan komma i kontakt med sådant som inte tål fukt och vätska", säger Remigijus Jucas.

Trasiga spolarvätskeslangar till vindrutan som skadar det omgivande kablaget är ett ganska vanligt problem på förra generationen BMW X5 och X3 – två av BMW:s mest sålda modeller de senaste åren. När vi besöker verkstaden står en likadan svart BMW X5, även den med läckande spolarvätskeslang och fuktskadat kablage.

"Och vi har precis fått in en BMW X3 med samma fel."

Fotnot: Vi har sökt BMW för en kommentar.