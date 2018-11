Volvo S60 är en av tre finalister i North American Car of the Year 2019

Volvo V60/S60 missade finalen i Europeiska Årets Bil, men kan få revansch på andra sidan Atlanten.

Volvo XC60 har blivit årets bil globalt, och XC40 utnämndes till Årets Bil 2018 i Europa. Ska det bli pris för S60 också?

Det finns många varianter av "Årets Bil" och en av dessa är North American Car, Utility and Truck of the Year Awards. Som namnet antyder delar man varje år ut utmärkelser till tre fordonskategorier.

Som vi blev varse nyligen kom inte Volvo V60/S60 med i finalomgången av Årets Bil i Europa. Sju bilar togs ut till finalen: Alpine A110, Ford Focus, Kia Ceed, Peugeot 508, Citroën C5 Aircross, Jaguar I-Pace och Mercedes A-klass.

Men Volvo kan alltså få revansch i Nordamerika, där S60 är en av tre finalister i kategorin personbil. De övriga två finalisterna är Genesis G70 och Honda Insight. Juryn består av 54 motorjournalister från USA, Kanada och Mexiko. Priset har delats ut sedan 1994 och förra året vann Honda Accord och Volvo XC60 vann klassen utility.

