Elbilen VW ID. R Pikes Peak siktar mot nytt varvrekord på Nürburgring – kan klå Porsche 919 Hybrid

Det räcker inte med rekord på Pikes Peak och Goodwood, nu vill VW knäcka Porsches rekord på Nürburgring.

Stora vingar och mycket downforce är till nytta även på Nürburgring.

Just nu förbereder Volkswagen en attack på det mest prestigefulla rekordet som finns – ett riktig snabbt varv runt Nürburgring. Helt i linje med sin elektrifierade satsning ska det ske med VW ID. R Pikes Peak, elbilen som slagit rekord både i backtävlingen i USA liksom Goodwood Festival of Speed i England.

Enligt uppgifter som kommit brittiska Autocar tillhanda har Volkswagen bokat tider på Nürburgring i maj 2019. Det första målet för VW ID. R Pikes Peak är att slå kinesiska elbilen Nio EP9, som kört 6:45,90 runt "det gröna helvetet". Enligt datorsimuleringar som Volkswagen gjort är det möjligt att få ID. R Pikes Peak ner på tider under 5:30. Och då är man ändå inne i en tidig utvecklingsfas med god potential till ännu snabbare tider. Merparten av arbetet handlar om att få till rätt kombination av lågt luftmotstånd och högt downforce för Nürburgring.

Om Volkswagen ID. R Pikes Peak är kapabel till så snabba varvtider är det uppenbart att VW siktar högt. Och sannolikt har man siktet inställt på den rekordtid som Timo Bernhard satte i somras med Porsche 919 Hybrid Evo: 5:19,55. Det var 35 år efter Stefan Bellofs otroliga tid med Porsche 956 på 6:11,13.

Fransmannen Romain Dumas körde VW ID. R Pikes Peak uppför den legendariska backen på tiden 7:57,15. Det är även han som fått uppdraget att köra på Nürburgring och det är inte underligt då Dumas har fyra 24h-vinster på Ringen och även vunnit dubbelt på Le Mans 24-timmars med Porsche 919 Hybrid.

Nürburgring är mer än fullbokat under maj och juni, ska Volkswagen få till bra förutsättningar för D. R Pikes Peak gäller det att ha tur med vädret. Senare under sommaren 2019 ska VW återigen besöka Goodwood Festival of Speed och tänker då putsa sin rekordtid från förra gången.

För de av er som gillar backtävlingen Pikes Peak har vi samlat fyra filmer nedan:

• Volkswagen ID. R Pikes Peak med Romain Dumas från 2018.

• Ken Blocks Climbkhana med Hoonicorn V2 från 2017.

• Sébastien Loeb med Peugeot 208 T16 Pikes Peak från 2013.

• Climb Dance, med Ari Vatanen och Peugeot 405 T16 från 1988.

