2018 ett dystert trafikår – 23 procent fler dödsolyckor än förra året

Transportstyrelsen har publicerat siffor på hur många som omkommit eller skadats allvarligt i trafiken under perioden januari till november i år. Tyvärr är det mycket dyster läsning. Under de första 11 månaderna av 2018 har 287 personer omkommit i trafiken. Under motsvarande period förra året var siffra 234 personer. Detta innebär en ökning med hela 23 procent.

Bara i november i år omkom 37 personer och 156 personer skadades allvarligt.

"Vi har inte noterat så många omkomna i novembertrafiken sedan 2003. Det är 15 fler omkomna än snittet för novembermånaderna sedan 2007 då halveringsmålet för Nollvisionen sattes", säger Khabat Amin, statistiker på Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Framförallt är det en ökning bland skyddade trafikanter, i synnerhet personer som åker personbil och lastbil. Noterbart är att antal skadade bland de oskyddade trafikanterna (såsom cyklister, fotgängare och motorcyklister) gått ner på alla fronter, förutom hos motorcyklisterna där det istället har ökat.

Dessutom har vi perioden 20/12 till 12/1 framför oss. En period där det varje dag sker i snitt 34 olyckor med personskada, enligt polisens rapportering till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. Dagarna innan jul är speciellt olycksdrabbade.

Transportstyrelsens tips för en säker jultrafik:

Håll hastigheten

Planera din resa

Tänk på samspelet med övriga trafikanter

Var utvilad och stressa inte.

Var nykter och drogfri i trafiken.

Sluta rattsurfa.

