Jeremy Clarkson utser de fem bästa och fem värsta bilarna 2018 – Volvo V60 får hård kritik

Programledaren Clarkson brukar hylla Volvos XC-modeller, men den här gången sågas V60 rejält. Även Audi Q8 är en citron.

Volvo V60 har många goda egenskaper, men dieselmotorn förstör allt – enligt Jeremy Clarkson.

Clarkson sågar V60. Foto: Mark Milan/GC Images.

Förutom sitt jobb som programledare för The Grand Tour hinner Jeremy Clarkson också med att skriva bilrecensioner för The Sunday Times. Sammanlagt 28 bilmodeller provkördes under 2018.

Dessa 28 bilar betygsätts med en femstjärnig skala och det är bara två som får full pott: Lamborghini Huracan Performante och Porsche 911 GT2 RS. I det sistnämnda fallet är det lite förvånande, då Clarkson inte varit någon stor vän av 911-modeller förut. "Jag verkligen älskade bilen. Precis allting," skrev Jeremy Clarkson om 911 GT2 RS så något måste Porsche har gjort rätt.

I den andra änden av skalan hittar vi fem bilmodeller som bara fick två stjärnor av Clarkson. Volvo V60 är en av dessa fem och egentligen finns det flera goda egenskaper, men tyvärr förstörs allt av en vansinnigt tråkig dieselmotor. Vilken tur för Volvo att man snart ska sluta med dieselmotorer.

I vanlig ordning lyfter The Sunday Times även fram ett minnesvärt citat ur provkörningen och för V60 blir det:

"Nothing says your sex life has died more than a Volvo in the driveway." Något som förmodligen inte alla Volvoägare håller med om Jeremy Clarkson är ju aldrig rädd för att skriva det som andra bara vågar tänka.

