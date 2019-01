Sex bilar vi ser fram emot under 2019

Bugatti Divo ser dagens ljus under 2019.

Aston Martin Valkyrie.

Aston Martin Valkyrie

En term som är som är lika sliten som den är målande är: En racerbil för gatan. Och faktum är att det är ett väldigt bra sätt att beskriva Aston Martin Valkyrie.

Denna brittiska hyperbils trumfkort är onekligen den Cosworthbyggda 6,5-liters V12:an som producerar 1.150 hästar. Dessutom slår den inte i varvstoppet förrän vid 11.000 varv och ger upphov till ett ljud så fantastiskt att man får gåshud på ställen man inte trodde möjligt.

Läs mer om bilen och lyssna på den här.

Polestar 1.

Polestar 1

Volvos prestanda-märke Polestar släpper sin första modell i år. Polestar 1 är en laddhybrid med 600 hästar och 1.000 Nm. Priset för Polestar 1 startar på strax över 1.5 miljoner kronor.

En mycket intressant detalj med Polestar 1 är dess räckvidd på enbart el. Polestar säger att den ska kunna klara 15 mils körning på bara eldrift, ordentligt mycket längre än dagens laddhybrider.

Polestar 1 sluttestas nu i Sverige innan den fullskaliga produktionen, som är förlagd till Kina, sätts igång på allvar senare i år.

Bugatti Divo.

Bugatti Divo

Pris: 51 miljoner. Antal byggda: 40. Antal sålda: 40. Exakt alla Bugatti Divo sålde slut dagen den premiärvisades, så även om du hade haft möjligheten att köpa en bil för styvt 50 miljoner så är tyvärr chansen att förvärva en Divo borta.

Bugatti Divo är baserad på Bugatti Chiron och använder samma W16-motor men är lättad med 35 kilo. Aerodynamiken är ändrad för att skapa mer "downforce" och det syns bland annat i fronten, på taket, den annorlunda motorluckan samt en helt ny aktiv bakvinge. Detta medför att man kan sätta snabbare varvtider jämfört en "vanlig" Chiron.

Porsche Taycan.

Porsche Taycan

Porsche kliver in på elbilsmarknaden under 2019 med sin Taycan och hoppas förmodligen stjäla några Tesla Model S-köpare. Inga prestandasiffor är ännu presenterade men Porsche har sagt att Taycan kommer göra 0-100 på under 3,5 sekunder, 0-200 på under 12 sekunder och toppfarten blir över 250 km/h.

Mycket "över och under" än så länge alltså men är det något vi vet så är det att Porsche tenderar snarare att vara lite blyga med sina prestandasiffror än tvärt om

Räckvidden ska hamna någonstans kring 50 mil enligt NEDC, och hittar du rätt typ av laddare kan du ladda Taycan från tomt till 80 procent på bara en kvart, säger Porsche.

Mercedes-AMG One

Mercedes-AMG One tar hyperbilsbyggandet till en helt ny nivå. Det blir praktiskt taget en F1-bil för gatan. Drivlinan består av en 1,6 liters V6-turbo som varvar till 11.000, tre F1-elmotorer som hjälper till att driva bilen samt en elmotor som ser till att ser till att det alltid finns tryck i turbon.

Förhoppningsvis får vi se en färdig produkt i slutet av 2019, men det är inte helt säkert. Projektet dras med en del förseningar och ett problem som ingenjörerna brottas med är att få en F1-motor att kunna ha en stabil tomgång på 1.200 varv. Och utsläppskrav såklart.

Toyota Supra.

Toyota Supra

I 16 år har vi fått vänta på uppdateringen av Toyota Supra. Den japanska ikonen har denna gång utvecklats tillsammans med BMW Z4 och huruvida man lyckats behålla den patenterade galenskap som blivit synonym med Toyota Supra.

Hur som helst lär det bli en "trackday"-favorit med sin optimala 50/50-viktfördelning och med ett chassi styvare än det hos Lexus LFA. Motoreffekten från den raka turbosexan är 340 hästar och 500 Nm. 0-100 går på 4,6 sekunder och Toyota Supra slutar inte accelerera förrän hastighetsmätaren visar 250 km/h. Kan nya Supra utmana självaste Porsche 718 Cayman?

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.