Lynk & Co växer snabbast i världen – kommer till Sverige

Lynk & Co 01.

Volvos systerbolag och Geelyägda Lynk & Co har redovisat sina försäljningssiffror för 2018 – och det är inte vilka siffor som helst. Med 120.414 sålda bilar under sitt första år är Lynk & Co den snabbast växande bilföretaget i världen någonsin.

Hittills finns man bara på den kinesiska marknaden, men där har man alltså varit synnerligen lyckosamma. Till dags dato har Lynk & Co 221 showroom i Kina.

Det Lynk & Co har gjort med sina showrooms som är lite utanför boxen är att man gjort besöket på en Lynk & Co-butik till en helhetsupplevelse. Bland annat finns lekrum för barnen, biosalong och café/bar för att göra bilköpet mer lustfyllt.

Och nu kommer alltså Lynk & Co till Europa. De första butikerna är planerade att öppna under 2020 och Stockholm finns med bland städerna som få en butik i första skedet. Övriga städer är Barcelona, London, Berlin, Bryssel och Amsterdam.

Vid det laget kan Lynk & Co ha tre modeller i produktion. Bilarna har de mycket simpla namnen 01,02 och 03 och när de europeiska butikerna slår upp portarna bör alla modeller finnas till försäljning. Alla bilar byggda på CMA-plattformen, precis som Volvo XC40.

