Cadillacs resa: Från lyx till flopp

Få bilmärken har haft en så intressant resa genom 1900-talet som Cadillac.

• Lyxbilsmärket grundades redan 1902 och blev en del av General Motors sju år senare. Det döptes till och med efter mannen som grundade Detroit, det som blev bilstaden nummer ett.

• Cadillac kallades av många "the standard of the world" och under 50- och 60-talet kopplades märket ihop med enorma fenor, kreativa designlösningar och en del nya tekniska finesser.

• Märket fick svårt att klara oljekrisen och på 1980-talet lanserades flera "downsizade" försök till lyxbilar som floppade totalt. 1990-talet blev inte mycket bättre.

• Det senaste försöket att locka över köpare från konkurrerande märken gick ut på att lansera en prenumerationstjänst för köpare i New York, kallad Book by Cadillac. Försöket är nu nedlagt.