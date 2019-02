Här är finalisterna i World Car of the Year – två vinstchanser för Volvo

Det prestigefyllda bilpriset World Car Awards, vars jury består av 86 stycken välrenommerade motorjournalister från världens alla hörn, har nu släppt listan på de tio finalister som har möjlighet att ta hem priset som "World Car of the Year – 2019".

För Volvo är det extra rolig läsning. Både XC40 och S60/V60 är nämligen nominerade.

För XC40 är detta ingen ovan situation. Priserna har om inte regnat över den så i alla falla duggat ganska tätt sedan den lanserades, och den har bland annat har XC40 tilldelats priset "Årets bil i Europa". S60/V60 däremot är nykomlingar i sammanhanget.

Förra årets "World Car of the Year" vanns för övrigt av Volvo XC60. Om något av syskonen kan göra om bedriften i år återstår att se, men lätt blir det inte. De befinner sig nämligen i en förnäm samling bilar. Resterande åtta nominerade bilar är:

Audi e-tron

BMW 3-Serie

Ford Focus

Genesis G70

Hyundai Nexo

Jaguar I-Pace

Mercedes A-Klass

Suzuki Jimny

Tre av de ovan nämnda bilarna återfinns också in en ytterligare kategori – "World Green Car of the Year – 2019". Nämligen Audi e-tron, Hyundai Nexo och Jaguar I-Pace. Nexo, I-Pace och e-tron får brottas om priset med Honda Clarity men framför allt Kia e-Niro som snabbt har vuxit fram som lite av en "inne-bil" i Sverige. Förra årets pris som "World Green Car of the Year" tilldelades Nissan Leaf.

Vinnaren i respektive kategori presenteras under ett event i New York den 17 april. Innan dess så ska gruppen som består av de tio nominerade till "World Car of the Year" bantas ner till tre. Vilka tre dessa blir avslöjas under Genève-salongen den 5 mars.

