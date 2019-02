Koenigseggs nya modell får FreeValve-teknik och etanol-V8 på 2,9 liter med 1.050 hk

På Twitter har det läckt ut nya uppgifter om Koenigseggs "instegsmodell". Låter lovande!

Just nu är det full fart hos Koenigsegg Automotive i Ängelholm. Kapitaltillskottet från Nevs i Trollhättan innebär att man kan anställa ett hundratal nya utvecklare för att snabba upp arbetet med den nya "instegsmodellen" – som ska kosta cirka tio miljoner kronor.

Arbetet med den nya modellen har pågått i över ett år men faktauppgifterna är få. Christian von Koenigsegg har berättat i en intervju med brittiska Top Gear att den nya modellen blir en laddhybrid som ska vara CO2-neutral och kunna köras på etanol/metanol. Motorn ska även få den nya tekniken med "fria ventiler" från systerbolaget FreeValve.

I det nya numret av auto motor & sport nummer 5-2019 har vi en intervju med Christian von Koenigsegg där han berättar mer om framtidsplanerna tillsammans med Nevs. Tidningen går att läsa digitalt, för prenumeranter, på den här länken. Finns i butik från 21 februari.

En person som påstår sig veta mer är Twitteranvändaren "AutoPap". I ett inlägg nyligen (se nedan) berättade AutoPap att han sett Koenigseggs nya modell och att den har en 2,9-liters V8-hybrid på 1.050 hk. Bilen är byggd i kolfiber och aluminium, med kolfiberfälgar.

Det är svårt att bedöma sanningshalten i uppgifterna men AutoPap hävdar att han har insyn i olika projekt hos sportbilstillverkare. Om något år får vi sannolikt veta mer om Koenigseggs nya modell – ska vi gissa på premiär under Genèvesalongen 2020?

This evening I saw a car that’s just about to enter production with a 2.9 litre V8 1050bhp hybrid engine. Aluminium and carbon body with carbon fibre wheels.



It’s stunning.