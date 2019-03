Volvo V60 är en av tre finalister till World Car of the Year 2019

Juryn för "Årets bil globalt" har utsett tre finalister. Volvo V60/S60 tävlar mot Jaguar I-Pace och Audi e-tron. 17 april vet vi vem som vinner.

Knappt har Årets Bil 2019 i Europa utsetts – det blev Jaguar I-Pace som vann med minsta marginalen någonsin – förrän det är dags att fokusera på nya utmärkelser. Det är den globala "World Car Awards" som ska utse årets bilar, i flera kategorier.

Tre finalister är uttagna till WCOTY, World Car of the Year: Volvo V60/S60 samt elbilarna Jaguar I-Pace och Audi e-tron. Jaguar har alltså chans att vinna dubbelt i år. Men det kan också vara till Jaguars nackdel, då jurymedlemmar kanske tycker att utmärkelserna borde fördelas på flera bilmodeller.

På tal om att vinna dubbelt så var det precis vad Volvo gjorde under 2018, fast med två modeller. Volvo XC40 utsågs till Årets Bil 2018 i Europa och Volvo XC60 blev World Car of the Year 2018.

Volvo XC40 kan få pris även detta år, då bilen är en av tre finalister i World Car Design of the Year.

Tre finalister i varje kategori nedan blev utsedda under Genèvesalongens invigning och vilka som vinner får vi reda på 17 april, då bilsalongen i New York öppnar. I juryn arbetar 86 motorjournalister, dock ingen representant från Sverige.

Ska WCOTY 2019 bli den första, stora utmärkelse till Audi e-tron?

Finalisterna 2019

World Car of the Year:

- Audi e-tron

- Jaguar I-Pace

- Volvo S60/V60

World Urban Car:

- Hyundai AH2 / Santro

- Kia Soul

- Suzuki Jimny

World Luxury Car:

- Audi A7

- Audi Q8

- BMW 8-serie

World Performance Car:

- Aston Martin Vantage

- McLaren 720S

- Mercedes-AMG 4-dörrars Coupe

World Green Car:

- Audi e-tron

- Hyundai Nexo

- Jaguar I-Pace

World Car Design of the Year:

- Jaguar I-Pace

- Suzuki Jimny

- Volvo XC40

Kan det bli dubbla titlar för Jaguar I-Pace i år? Eller är det kanske bara en nackdel att Jaguar redan vunnit den europeiska utmärkelsen?

