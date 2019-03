Audi TT går i graven: ”Elektrifieringen måste finansieras”

Den sista (?) uppdateringen av Audi TTRS och Bram Schot, vd och styrelseordförande Audi AG.

Drygt 20 år har gått sedan Audi TT såg dagens ljus första gången 1998. Den senaste uppdateringen kom i somras och mycket talar för att det också kan bli den sista. I en intervju med Autocar säger Bram Schot, styrelseordförande och vd för Audi AG att det inte alls är säkert att det kommer en ny TT.

Anledningarna sägs vara att försäljningssiffrorna för Audi TT inte varit de allra bästa de senaste åren, samtidigt som Audi måste frigöra kapital för att finansiera utvecklingen av elektromobilitet, elektrifiering och ny teknik.

"Audi ska vara fortsatt framträdande även i framtiden, men elektrifieringen måste finansieras. Vi har inte råd med att finnas på alla marknader i alla segment", säger Bram Schot.

Men än så länge finns ingen anledning att få akut separationsångest. Den senaste faceliften kom som sagt i somras och om Audi får för sig att göra något irrationellt så kommer TT att leva ett antal år till.

Det är uppenbarligen inte lätt att vara en liten sportbil i dagens tidevarv – även Mercedes tagit farväl av sin lilla sportkupé SLC med att under Genèvesalongen presentera SLC Final Edition. Ett uppenbart försök att få den att "go out with a bang".

Om Audi får för sig att göra något liknande med TT innan jordfästning återstår att se.

