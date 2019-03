Osäker framtid för Smart – kan skrotas av nya Mercedeschefen

Enligt nya uppgifter avgörs märkets framtid i år.

I mångt och mycket borde Mercedeskoncernens småbilsmärke Smart ligga helt rätt i tiden. Små citybilar som snart blir helt och hållet elektrifierade, utan någon förbränningsmotor.

Men så ser inte verkligheten ut. Mercedesägaren Daimler har länge försökt få mer lönsamhet i de små Smartbilarna utan att lyckas. Nu ska märket alltså bli helt eldrivet, men faktum kvarstår att Smart inte lyckats lika bra som Fiat med 500-modellen och BMW med Mini.

I år ska Daimler ta beslut om hur framtiden för Smart ska se ut, enligt uppgifter till tyska Handelsblatt. Mercedes håller på att tappa tålamodet och svensken Ola Källenius som tar över rodret från Daimlerchefen Dieter Zetsche inom kort har inga problem att "döda märket om det är nödvändigt", enligt källor inom koncernen.

Smartförsäljningen i Sverige var försvinnande liten under förra året: bara nio bilar registrerades under hela 2018, enligt siffror från Bil Sweden, jämfört med 61 året innan. Mercedes registrerar in över 2.100 bilar för varje registrerad Smart i Sverige.

Smart fick en hyfsad start i Sverige när märket lanserades under 1990-talet. De små Fortwo-bilarna kunde ofta ses i storstäderna. Modellen kompletterades snart med fler mer eller mindre galna varianter, som Crossblade och Roadster.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.