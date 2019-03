Officiellt: Volvo-ägaren Geely och Daimler AG bildar 50/50-bolag för att utveckla Smart

De nya Smart-modellerna blir elbilar som tillverkas i Kina, från 2022. Förbränningsmotorerna försvinner.

Uppgifterna läckte ut redan igår men nu är det officiellt: Kinesiska Volvo-ägaren Zhejiang Geely Holding Group köper in sig i Smart och bildar ett 50/50-bolag med Daimler AG.

Parterna avslöjar inget om köpesumman men affären väntas blir klar i slutet av 2019. De två företagen bildar en ny styrelse till Smart med sex personer, tre från vardera företag.

De nuvarande modellerna som Smart tillverkar ska fortsätta att byggas i Hambach, Frankrike, och i Novo Mesto, Slovenien. Men från 2022 ska produktionen av de nya elbilarna ske i Kina.

Förutom de typiska Smart-modellerna ska man utveckla större modeller som hamnar i B-segmentet – alltså med en längd kring fyra meter. En sådan breddning försökte sig Smart på i samarbete med Mitsubishi 2004, men första generationen Forfour blev nedlagd redan efter två år. Andra generationen Forfour utvecklades ihop med Renault (Twingo) och lanserades 2014.

Daimler AG, ägare till Mercedes och Smart, redovisar inte några separata siffror för de olika varumärkena. Men branschanalytiker gör bedömningen att Smart aldrig gått med någon vinst, även om man alltid stöttats av "gamla" Mercedes-chefen Dieter Zetsche. Den ackumulerade förlusten sedan starten 1994 sägs vara uppe i 700 miljoner euro.

För ett år sedan köpte Zhejiang Geely Holding Group in sig i Daimler AG och kontrollerar nästan tio procent av aktierna. Geely Holding äger även en röstandel på 14,9 procent av lastbilstillverkaren Volvo AB, samt hela Volvo Cars (sedan 2010).

Under 2017 köpte Zhejiang Geely Holding en majoritetspost av sportbilstillverkaren Lotus Cars. Fyra år tidigare, 2013, köpte Geely The London Electric Vehicle Company som tillverkar den klassiska London-taxin. Förutom uppköp har Geely även skapat ett nytt, eget bilmärke, Lynk & Co.

