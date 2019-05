Försäljningen i april: Elbilar ökar kraftigt – dieselnedgången bromsas upp

Enligt statistik från Bil Sweden fortsätter andelen laddbara bilar att öka kraftigt. Men totalt sett minskade nyregistreringarna med 11,6 procent under april.

Sveriges mest sålda bil under april blev Volvo V60, med 2.490 nyregistreringar.

För ett år sedan inleddes köpfesten av nya bilar inför det stundande bonus/malus-systemet, som infördes 1 juli 2018. Den nya fordonsskatten blev rejält mycket dyrare för många personbilar. Det innebär att årets statistik för nyregistreringar blir lite speciell.

Jämfört med april 2018 minskade antalet nyregistreringar med 11,6 procent under april. Men det är alltså till stora delar en konsekvens av att många passade på att köpa bil innan fordonsskatten ökade. Totalt registrerades 30.253 bilar under april 2019.

Den stora förändringen under april månad, enligt statistiken från Bil Sweden, är att andelen laddningsbara bilar (elbilar och laddhybrider) ökade kraftigt. För elbilar var ökningen hela 271 procent, jämfört med samma månad 2018. Andelen laddningsbara bilar är uppe i 10,1 procent (6,2 procent i april 2018). Mest populära elbilen under april blev Tesla Model 3, med 446 nyregistreringar, på andraplats kom Nissan Leaf med 113 bilar.

Andelen dieselbilar fortsätter att minska och är nere i 38,5 procent, men sannolikt har kurvan planat ut och visar tecken på att stabilisera sig. Under april 2018 var andelen dieselbilar 39,3 procent.

Bästsäljande bilmodell under april blev Volvo S/V60 med 2.490 nyregistreringar. Tidigare storsäljaren Volvo S/V90 ligger på andraplats med 1.179 bilar, tätt följd av Volvo XC60 (1.093) och Volkswagen Tiguan (1.075).

Både Volvo och Volkswagen minskade sina marknadsandelar under april (minus 21 respektive 31 procent). Det kan till viss del förklaras av att båda tillverkarna sålde mycket bra under april 2018. VW väntar fortfarande på sin uppdaterade storsäljare Passat, vilket drar ner siffrorna. Även Toyota minskade (- 13 procent) medan Kia tagit ett stabilt grepp om positionen kring tredje eller ibland fjärde plats.

En sensationellt bra upphämtning gör Mercedes, som under april ökade sin försäljning med hela 42 procent och hoppade upp på tredjeplatsen med 2.831 nyregistreringar. Bäst gick uppdaterade C-klass med 861 registreringar, men även E-klass sålde bra med 541 bilar under april. A-klass såldes i 424 exemplar. Nygamla Toyota Corolla är också populär med 614 nyregistreringar under april, liksom Kia Niro (667 bilar).

