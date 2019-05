ICON:s Mercury Eight från 1949 är den vackraste elbilen hittills

Det amerikanska bilrestaureringsföretaget ICON jobbar mest terrängbilar – Toyota FJ, Land Rover Defender och Toyota Land Cruiser hör till deras vanliga projekt. På kundens begäran utförs sedan allsköns modifikationer, ofta kopplat till att ICON "skohornar" ned ett motorblock med inte sällan 8 cylindrar eller fler.

Men ibland går de utanför boxen. I detta fall har de tagit en gammal Mercury Eight Coupe från 1949 låtit karossen behålla all sin patina. Sedan har de inte vikt in en Dodge Viper V10:a, utan istället ett batteripaket och elmotorer från en Tesla Model S 85D.

Elmotorerna är dock ytterst smakfullt placerade i v-formation som i vilken hot rod som helst.

Själva el-konverteringen har gjorts av ett företag som heter Stealth EV som har som sin affärsidé att göra el-konverteringar som syns så lite som möjligt. I detta fall har de verkligen lyckats och det finns inget på bilens utsida som avslöjar den elektriska drivlinan.

Bilens utsida är alltså helt orörd, medan det invändigt är det totalt motsatta. Alla säten och beröringsytor har fått ny klädsel och alla nymodigheter i form av klimatanläggning, navigation och ljudsystem har blivit integrerade i den ursprungliga designen.

Räckvidden (om det nu är någon som bryr sig om den) är upp till 32 mil. Laddning görs med ett Typ 2-uttag som är listigt dolt under tanklocket.

